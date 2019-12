Tag der Menschenrechte: 42 Unternehmen fordern Lieferkettengesetz / Wachsende Unterstützung auch aus Kirchen und Parteien

Berlin (ots) - Die Unterstützung für ein Lieferkettengesetz in Deutschlandwächst: Vor dem morgigen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember haben sich 42deutsche Unternehmen für ein solches Gesetz ausgesprochen. Die beidenRegierungsparteien CDU und SPD haben auf ihren Parteitagen Beschlüsse für einLieferkettengesetz gefasst. Und auch zentrale Gremien und Würdenträger derbeiden großen Volkskirchen fordern einen gesetzlichen Rahmen. EinLieferkettengesetz würde deutsche Unternehmen dazu verpflichten, sich in ihrenglobalen Geschäften an umwelt- und menschenrechtliche Standards zu halten."Unternehmen, Kirchen, Parteien - die vielen Rufe nach einem Lieferkettengesetzsind unüberhörbar! Denn längst ist klar: Ohne ein Gesetz tun die Unternehmen zuwenig für Umwelt und Menschenrechte. Deshalb ist es jetzt an derBundesregierung, endlich zu handeln", kommentiert Johanna Kusch, Sprecherin derInitiative Lieferkettengesetz. Die Initiative eint 82 zivilgesellschaftlicheOrganisationen, darunter Menschenrechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisationensowie Gewerkschaften. Im September 2019 haben sie sich zu einem Bündniszusammengeschlossen.In einer heute vom Business and Human Rights Resource Centre veröffentlichtenStellungnahme sprechen sich 42 deutsche Unternehmen für ein Lieferkettengesetzaus. In der Liste finden sich bekannte Namen wie Tchibo, Ritter Sport, NestléDeutschland und Hapag Lloyd. "Die großen Arbeitgeberverbände können mit ihrerablehnenden Haltung längst nicht mehr für sich beanspruchen, die Interessen derWirtschaft zu vertreten. Bei vielen Unternehmen wächst die Überzeugung, dass nurein gesetzlicher Rahmen Wettbewerbsgleichheit schafft", sagt Johannes Schorlingvon der Entwicklungsorganisation INKOTA. "Unternehmen, die sich für die Achtungder Menschenrechte und den Umweltschutz engagieren, dürfen gegenüber derverantwortungslosen Konkurrenz nicht länger benachteiligt werden."Auf ihren Parteitagen haben sich die Regierungsparteien hinter eine gesetzlicheRegelung gestellt. "Wir begrüßen es sehr, dass nun sowohl SPD als auch CDU fürein Lieferkettengesetz eintreten", sagt Cornelia Heydenreich von Germanwatch.Bemerkenswert sei an beiden Parteitagsbeschlüssen, dass das Monitoring im Rahmendes Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte nicht mehr dieEntscheidungsgrundlage für ein Gesetz darstelle, sondern lediglich weitere"Erkenntnisse" liefern soll. "Bereits die erste Phase des Monitorings legt dieErkenntnis nahe, dass Unternehmen freiwillig nicht genug tun. Wir fordern dieBundesregierung nun auf, zügig ein Gesetz auszuarbeiten", so Heydenreich weiter.Auch aus den Kirchen wird die Forderung nach verbindlichen Regeln lauter. DasZentralkomitee der deutschen Katholiken hat sich kürzlich in seinerVollversammlung für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen, die Synode derEvangelischen Kirche von Westfalen einen eigenen Beschluss zum Thema gefasst."Der Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende setzen: Für viele Christinnen undChristen bedeutet dieser Auftrag, sich für Rahmenbedingungen einzusetzen, diedie Wirtschaft in den Dienst des Lebens stellen", berichtet Eva-Maria Reinwaldvom SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene.Die Initiative Lieferkettengesetz tritt dafür ein, dass Unternehmen Schäden anMensch und Umwelt in ihren Lieferketten vermeiden und fordert hierzu von derBundesregierung die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens. Germanwatch, INKOTAund das SÜDWIND-Institut gehören zu den 17 Trägerorganisationen der Initiative.Pressekontakt:Johannes Schorling, INKOTA-netzwerk, Mobil: +49 (0) 176 99 79 33 74,E-Mail: schorling@inkota.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70663/4462469OTS: INKOTA-netzwerk e.V.Original-Content von: INKOTA-netzwerk e.V., übermittelt durch news aktuell