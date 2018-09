Tag der Küche: Vorsicht vor Traumküchen zum Traumpreis

Hamburg (ots) - Seit jeher gehört die Küche zu den wichtigstenTreffpunkten des Hauses. Hier kommt die ganze Familie zusammen, eswird gegessen und über Erlebnisse des Tages gesprochen. Mit einemeigenen bundesweiten Aktionstag, dem "Tag der Küche", wird ihr sogaram 29. September gedacht. "Die Küche gehört in deutschen Haushaltenzu den größten Investitionsposten", berichtet auch StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Beratungs- und VermittlungsportalsBaufi24.de. Modelle für rund 10.000 Euro und mehr sind heute keineSeltenheit.Möbelhäuser sowie Küchenstudios wissen um die Bedeutung undbewerben mit vermeintlich günstigen Ratenkrediten Luxus-Markenküchenfür Jedermann. Hier ist jedoch Aufmerksamkeit geboten. "Die derzeitbeliebte Null-Prozent-Finanzierung bezieht sich unter Umständen nurauf die Anfangsphase der Laufzeit. Anschließend kann es dann richtigteuer werden", warnt Scharfenorth. Der Fachmann rät daher, dieKonditionen genau zu studieren sowie mit denen externer Anbieter zuvergleichen. So sind große Zinsunterschiede möglich, was zuEinsparungen von mehreren hundert Euro führen kann."Die derzeitige Zinslage verleitet darüber hinaus dazu, zuhochpreisig zu kaufen", beobachtet Scharfenorth. Um keineZahlungsschwierigkeiten zu riskieren, rät er daher, genau zu prüfen,welche monatlichen Zahlungsraten problemlos aufgebracht werdenkönnen. Online-Rechner für Ratenkredite, wie ihn Baufi24.de anbietet,geben rasch und kostenlos einen ersten Überblick über die monatlichenBelastungen. Scharfenorth empfiehlt zudem das Gespräch mit einemneutralen Berater: "Der Berater kann die individuellenEinkommensverhältnisse kompetent einschätzen und anschließend auseiner Vielzahl namhafter Banken diejenige mit den optimalenKonditionen auswählen."Über Baufi24Das Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungenwww.Baufi24.de bietet Darlehensinteressierten umfangreicheInformationen zum Thema Immobilienfinanzierung und vergleicht dieAngebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. Die Berater inden deutschlandweiten Geschäftsstellen unterstützen zukünftigeHausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie dieoptimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowiepersönlich vor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell