Tag der Kinderseiten 2018: Kinder wünschen sich Umsetzung von Kinderrechten auch im Internet - Kinderinternetseiten für schulische und außerschulische Bildung besser nutzen

Berlin (ots) - GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG - Seitenstark e.V. /Deutsches Kinderhilfswerk e.V.Das bundesweite Kinderseiten-Netzwerk Seitenstark und das DeutscheKinderhilfswerk werben zum "Tag der Kinderseiten" am Sonntag für diebessere Nutzung qualitätsvoller Internetseiten für Kinder in derschulischen und außerschulischen Bildung. Wie das aussehen kann,haben heute Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe derLöcknitz-Grundschule in Berlin gemeinsam mit Stefan Zierke,Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend in einer Schulstunde erarbeitetund diskutiert. Dabei überreichten die Kinder Staatssekretär Zierkeauch ein Hausaufgabenheft mit ihren Wünschen und Anregungen für einkinderfreundlicheres Internet."Es freut mich sehr, dass Seitenstark mit dem Tag der Kinderseitenam 21. Oktober, unterstützt vom Bundesjugendministerium, ein Zeichenfür Kinderrechte in der digitalen Welt setzt. Für die schulische undaußerschulische Bildung bietet die deutsche Kinderseitenlandschaftbereits jetzt vielfältige Chancen und Nutzungsmöglichkeiten. DieKinderseiten vermitteln Wissen altersgerecht, sind multimedial undinteraktiv. Sie machen Spaß und fördern die Medienkompetenz. Damitverwirklichen sie das Recht von Kindern auf Information, Teilhabe undSchutz in der digitalen Welt", so Stefan Zierke, ParlamentarischerStaatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauenund Jugend."Kinder haben Rechte, auch im digitalen Raum. Beispielsweise aufSchutz ihrer Privatsphäre und ihrer Daten, aber auch auf Zugang zurdigitalen Welt und deren Chancen, auf Informations- undMeinungsfreiheit, auf Bildung. Damit sie diese wahrnehmen können,brauchen Kinder und Jugendliche Medienkompetenz, die ihnen auch anSchulen vermittelt werden muss. Um mit dem rasanten Wandel imdigitalen Raum Schritt halten zu können, brauchen wir aber auch eineReform des Jugendmedienschutzes", betont Harald Geywitz,Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderhilfswerkes. "Das vielfältigeAngebot an guten Kinderseiten muss hier mitgedacht und einbezogenwerden, denn sie leisten nicht nur einen wesentlichen Beitrag für dieFörderung von Medienkompetenz, sondern auch für die eigeneMeinungsbildung der Kinder - unabdingbar für unsere Demokratie.""Neben der digitalen Ausstattung brauchen unsere Schulen positiveInhalte und didaktische Konzepte. Hier greift das vielfältige undqualitätsvolle Angebot der Kinderseitenlandschaft. Das von einerengagierten Zivilgesellschaft getragene Angebot wird vonpädagogischen Fach- und Lehrkräften in Schule und Bildung noch zuwenig genutzt. Dabei sind sie wichtige Vermittler, um Kinder an dievielfältigen informativen und kreativen Nutzungsmöglichkeiten vonKinderseiten heranzuführen. Ein moderner Kinder- undJugendmedienschutz muss dafür Sorge tragen, dass Kinder geschützte,fehlertolerante Räume im Netz haben, in denen sie gefahrlos spielenund lernen, aber auch demokratische Teilhabe und einen respektvollenDiskurs im Netz miteinander einüben können", erklärt Helga Kleinen,Vorstandsvorsitzende des Seitenstark e.V.Der Medientag an der Löcknitz-Grundschule in Berlin ist eineKooperationsveranstaltung von Seitenstark mit dem DeutschenKinderhilfswerk sowie mit dem JFF - Institut für Medienpädagogik inForschung und Praxis, dem Medienzentrum Pankow WeTeK Berlin gGmbH unddem Initiativbüro Gutes Aufwachsen mit Medien."Kinderseiten machen Schule!" lautet das Motto zum diesjährigen"Tag der Kinderseiten" am 21. Oktober. Das Motto ist Programm: DennInternetseiten für Kinder geben Schülerinnen und Schülern vielfältigeMöglichkeiten, um aktiv und handlungsorientiert zu lernen. Der "Tagder Kinderseiten" soll als jährlich wiederkehrender Aktionstag dieAufmerksamkeit auf das vielfältige Kinderinternetangebot lenken unddieses bei Familien, Eltern, Kindern, Pädagogen, Schulen,Journalisten und Medieninteressierten ins Gespräch bringen. An diesemTag sind alle eingeladen, die vielfältigen Kinderseiten zu entdecken.Internetredaktionen, Initiativen, Schulen, Blogger/innen, Betreibervon Kinderseiten selbst - alle sind aufgefordert und herzlicheingeladen mitzumachen, zu vernetzen und die Kinderseitenlandschaftbekannter zu machen.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, Pressesprecher des Deutschen KinderhilfswerkesTel.: 030-308693-11, Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.de,Twitter: @DKHW_deBirgit Brockerhoff, Seitenstark e.V. ProjektbüroTel.: 0221-22208263, Mail: brockerhoff@seitenstark.deInternet: www.seitenstark.de und www.tag-der-kinderseiten.dewww.facebook.com/seitenstark/; twitter.com/SeitenstarkOriginal-Content von: Seitenstark e.V., übermittelt durch news aktuell