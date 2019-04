"Tag des Journalismus": Anlässlich des Nannen Preis 2019 öffnet der STERN seine Türen / Programm und Tickets jetzt verfügbar (FOTO)

Hamburg (ots) -Anlässlich des Nannen Preis 2019 lädt der STERN zu einem "Tag desJournalismus" ein. Am 25. Mai diskutieren Leserinnen und Leser imVerlagshaus Gruner + Jahr in Hamburg mit Chefredakteuren, Autoren,Reportern und Fotografen verschiedener Medien über Journalismus,schauen hinter die Kulissen von Deutschlands wichtigstemJournalistenpreis und der STERN-Redaktion. Besucher lernen die ganzeVielfalt des Journalismus kennen, einschließlich der aktuellenHerausforderungen.Bei Führungen durch die Redaktion erfahren sie, wie Geschichtenund Bilder in den STERN kommen und wie akribisch Fakten geprüftwerden, um die journalistische Qualität sicherzustellen. Teilnehmererhalten erstmals Einblicke in den Nannen Preis-Wettbewerb, währenddie Nominierten ihre journalistischen Arbeiten vorstellen undJurymitglieder erklären, nach welchen Kriterien sie dieausgezeichneten Beiträge bewerten. Die Sieger in denFotografie-Kategorien werden im Rahmen des Tagesprogramms verkündetund gewürdigt. Die feierliche Preisverleihung in allen siebenKategorien und für den Sonderpreis bildet den Abschluss derVeranstaltung am Abend. Sie ist mit limitierten Plätzen derÖffentlichkeit zugänglich."Tag des Journalismus", 25. Mai 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr, beiGruner + Jahr, Am Baumwall 11 in Hamburg. Programm und Tickets zumPreis von 8,00 Euro jetzt unter: www.stern.de/tagdesjournalismus.Ticketkäufer für den "Tag des Journalismus" nehmen automatisch aneiner Verlosung für die limitierten Tickets zur Preisverleihung amAbend teil.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell