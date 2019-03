Tag Immobilien verdient operativ etwas mehr als erwartet - Dividende steigt

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr dank steigender Mieten, eines gesunkenen Leerstands und geringerer Kosten operativ deutlich mehr verdient.



Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO I (Funds from Operations) legte 2018 um 15 Prozent auf 146,5 Millionen Euro zu, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen etwas besser ab, als es zuletzt erwartet hatte. Daher soll die Dividende auch etwas stärker steigen als zuletzt angekündigt. Sie soll um zehn Cent auf 75 Cent je Aktie erhöht werden.

Die Prognosen eines weiter steigenden operativen Gewinns und einer Gewinnbeteiligung für die Aktionäre von 80 Cent je Anteil wurden bestätigt./zb/mis