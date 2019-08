Tag der Humanitären Hilfe - ZDF berichtet verstärkt über Hilfe in Katastrophengebieten (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF wird anlässlich des Internationalen Tages der HumanitärenHilfe am 19. August 2019 eine Woche lang verstärkt über die Arbeitvon Hilfsorganisationen in Katastrophengebieten berichten. ImBlickpunkt steht insbesondere die Situation in Mosambik nach denZyklonen Idai und Kenneth, die das südwestafrikanische Land imFrühjahr 2019 völlig verwüsteten. Bereits damals hatte das ZDFzusammen mit dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe (AKH) zu Spendenfür die notleidende Bevölkerung aufgerufen und über die Lage vor Ortberichtet. So kamen allein über das ZDF 5,5 Millionen Euro an Spendenfür Mosambik und die ebenfalls betroffenen Nachbarländer Simbabwe undMalawi zusammen. Ein wichtiger Beitrag für das AKH, um Nothilfe zuleisten und den Wiederaufbau zu unterstützen.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Die Zusammenarbeit des ZDF mit demAktionsbündnis Katastrophenhilfe hat sich seit vielen Jahren bewährt.Es ist unsere Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Sender, das Leid derMenschen in Katastrophengebieten in den Fokus der Öffentlichkeit zurücken und dadurch auch die humanitären Einsätze derHilfsorganisationen medial zu unterstützen."Das ZDF berichtet rund um den Tag der Humanitären Hilfe inverschiedenen Sendungen vom "ZDF-Morgenmagazin" bis zum "heutejournal", im Online-Angebot heute.de und in den sozialen Medien überdie Lage und die Aufbauarbeiten im Katastrophengebiet. Im Mittelpunktsteht eine ausführliche Reportage des "auslandsjournals" am Mittwoch,21. August 2019, 22.15 Uhr. Ein ZDF-Team um Moderatorin Antje Pieperwar in Mosambik unterwegs und machte sich vor Ort ein Bild von denverschiedenen Hilfsprojekte der im AKH zusammengeschlossenenOrganisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, DiakonieKatastrophenhilfe und UNICEF Deutschland. Die Redaktion ging dabeiinsbesondere den Fragen nach: Wo kommen die Spendengelder genau an,und was kann damit bewirkt werden?Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell