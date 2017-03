Tag des Glücks: Deutsche wollen Gesundheit, Familie - und ein schönes Zuhause / Interhyp-Wohntraumstudie zeigt, dass Eigentümer glücklicher wohnen als Mieter

München (ots) - Mit den Kindern gemeinsam Abendessen, gemütlichauf der Couch abhängen, ein entspannendes Vollbad nehmen: Zuminternationalen Tag des Glücks am 20. März steht das traute Heim imBlickpunkt. Für 96 Prozent der Befragten zählt ein schönes Zuhause zuden wichtigsten Dingen im Leben. Es ist der zweitwichtigsteWohlfühlfaktor - nach Gesundheit (99 Prozent) und vor Familie (94Prozent). Dies zeigt die aktuelle Wohntraumstudie der Interhyp AG,eine bevölkerungsrepräsentativ quotierte Befragung unter mehr als2.100 Teilnehmern. "Zum Wohnglück braucht es keine extravaganteAusstattung. Mehr als jeder Zweite ist bereits glücklich, wenn daseigene Zuhause ein behagliches Wohngefühl vermittelt und wenn esEinkaufsmöglichkeiten in der Nähe gibt", sagt Michiel Goris,Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, Deutschlands größtemVermittler privater Baufinanzierungen.Wie aus der Studie weiter hervorgeht, wohnt die Mehrheit derBefragten insgesamt glücklich und zufrieden. Allerdings lebenImmobilieneigentümer etwas glücklicher. Ob Wohnfläche,Raumaufteilung, Kosten oder Zustand des Zuhauses: Immobilienbesitzersind mit ihrer Wohnsituation zufriedener. Der Besitz von Betongoldist damit ein Glücksfaktor. Während rund die Hälfte der Mieter überden Zustand des Gebäudes, die Bauweise, die Ausstattung oder diemonatlichen Kosten klagt, bewerten Eigentümer ihre Wohnsituationdeutlich besser. Hier äußern sich vier von fünf Befragten zufriedenmit diesen Aspekten.Gerade Familien sehen in einer eigenen Immobilie ihr Lebensglück.90 Prozent der Mieter mit Kindern im Haushalt möchten im Eigentumwohnen. Die eigene Immobilie zählt in jungen Jahren überhaupt zu denerstrebenswerten Zielen: Fast alle Mieter unter 30 Jahren und knapp90 Prozent in der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren wünschen sichImmobilieneigentum. Mit zunehmendem Alter lässt dieserEigentumswunsch jedoch wieder nach.Doch ob Mieter, Hausbesitzer oder künftige Eigentümer: Wie aus derAuswertung weiter hervorgeht, ist die Mehrheit mit ihrem Wohnumfeldglücklich. 80 Prozent der Befragten schätzen ihren aktuellenWohnsitz, weil sie von dort schnell ins Grüne kommen. Mit ihrenEinkaufsmöglichkeiten oder den kurzen Wegen zu Ärzten sind fastgenauso viele Befragte zufrieden. Ähnliches gilt für das tatsächlicheWohngefühl sowie die Lage, die 77 Prozent beglücken.Über die Studie Wohnträume der Deutschen 2016Für die Studie hat die Interhyp Gruppe einebevölkerungsrepräsentative Online-Befragung mit 2.100 volljährigenBewohnern Deutschlands durchgeführt. In den separat betrachtetenGroßstädten wurden mindestens 100 Interviews durchgeführt, in Hamburgund Berlin 200. Zudem wurden 50 Architekten im CATI-Verfahren(Computer Assisted Telephone Interview) befragt.Über die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führendenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus, Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell