Ein Tag des Glücks

Münster (ots) - Eurojackpot geht nach SchwedenDer offizielle "Internationale Tag des Glücks" findet zwar erst amkommenden Mittwoch, 20. März, statt. Für einen Eurojackpot-Spieleraus Schweden wird allerdings schon der 15. März als besondererGlückstag in Erinnerung bleiben.Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot im finnischen Helsinki amvergangenen Freitagabend wurden die Gewinnzahlen 1-2-11-19-47 sowiedie beiden Eurozahlen 2 und 7 ermittelt. Ein Spielteilnehmer ausSchweden hat alle Zahlen richtig vorhergesagt und somit den seit fünfZiehungen angewachsenen Jackpot geknackt. Die Ausbeute: 53.423.674,30Euro, Glücksgefühl inklusive. Für Schweden ist das der bisher höchsteEurojackpot-Gewinn.In der Gewinnklasse 2 freuen sich gleich sechs weitere Tipper überGroßgewinne in Höhe von jeweils 374.830,90 Euro. Die glücklichenGewinner kommen aus Nordrhein-Westfalen, Norwegen und Finnland (4x).Der Monat März hat als "Glücksmonat" schon reichlich Millionäregemacht. Erst letztes Jahr erzielten zwei Spielteilnehmer denBerliner-Rekord-Gewinn von 42,7 Millionen Euro. Der höchsteEurojackpot-Gewinn im Monat März stammt aus dem Jahr 2016. Hiergingen 76,8 Millionen Euro nach Nordrhein-Westfalen.Ob es diese Woche neben dem "Tag des Glücks" weitere Glückstagegibt? Die nächste Ziehung gibt es am kommenden Freitag (22. März).Dann steht der Eurojackpot bei seiner Startsumme von 10 MillionenEuro. Die Spielteilnahme ist in allen Lotto-Annahmestellen oder unterwww.eurojackpot.de möglich.