"Tag der Freude": Kirchen feiern Versöhnung/ "Healing of Memories" Gottesdienst in Hildesheim setzt deutliches Zeichen für die Ökumene

Hannover (ots) -Sperrfrist: 11.03.2017 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Mit einem gemeinsamen Buß- und Versöhnungsgottesdienst in derHildesheimer Michaeliskirche haben katholische und evangelischeKirche in Deutschland heute eine Umkehr von der Jahrhundertewährenden Geschichte gegenseitiger Verletzungen und Abgrenzungvollzogen. Bei dem Gottesdienst, an dem auch Bundespräsident JoachimGauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie BundestagspräsidentNorbert Lammert teilnahmen, dankten die Kirchen zugleich für das 500Jahre nach der Reformation sichtbar werdende gegenseitige Vertrauen."Das Reformationsgedenken soll ein neuer Anfang sein für einenWeg, der uns als Kirchen nicht mehr voneinander trennt, sondernzusammenführt", sagte der Vorsitzende des Rates der EvangelischenKirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in einerDialogpredigt mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,Kardinal Reinhard Marx. "Wir wollen in der Zukunft nicht mehrgetrennt glauben, wir wollen gemeinsam glauben", so Bedford-Strohm."Wenn alle, die heute hier dabei sind, und auch alle, die heutezuschauen und zuhören, sich gemeinsam verpflichten, die Kraft derLiebe Gottes in unserem Leben zu bezeugen, und sie selbstauszustrahlen, dann können wir diese Gesellschaft erneuern".Kardinal Reinhard Marx sprach 500 Jahre nach der Reformation voneinem "Tag der Freude". "Ich bin froh, dass wir heute ein Zeichen fürein versöhntes Miteinander setzen. Wir nehmen unsere Geschichte an,schauen auf das, was Christen sich gegenseitig angetan haben, undgehen gemeinsam weiter. Wir tun das nicht anklagend oderniedergedrückt, sondern in einer Haltung der Hoffnung und des neuenAufbruchs. Dafür bin ich dankbar", sagte der Vorsitzende derDeutschen Bischofskonferenz.Im Verlauf des Gottesdienstes hatten Jugendliche in der gemeinsamvon katholischer und evangelischer Gemeinde genutzten HildesheimerMichaeliskirche eine im Mittelgang liegende symbolische Sperre zueinem Kreuz aufgerichtet. "Es gibt einen Weg heraus aus den Sperren,es gibt Wege, die Trennungen zu überwinden. Und wir haben gesehen,was der Schlüssel dafür ist: Aus der Sperre ist ein Kreuz geworden",sagte Bedford-Strohm. "Ich wünsche mir, dass wir sagen können: DieChristen in unserem Land bekommt man nicht mehr auseinander. Siestehen im Zeichen des Kreuzes nicht nur für sich selbst, sondern sindHoffnungsträger für alle Menschen, besonders für die Armen, Schwachenund Hoffnungslosen", betonte auch Kardinal Marx.Am Ende des Gottesdienstes sprachen die Liturgen eineSelbstverpflichtung, in der sie sich zusagten im Vertrauen auf dieKraft des Heiligen Geistes "weitere Schritte auf dem Weg zursichtbaren Einheit der Kirchen zu gehen".Das Jahrhundertjubiläum im Jahr 2017 ist das erste in der500-jährigen Reformationsgeschichte, das evangelische und katholischeKirche gemeinsam begehen. Zu den ökumenischen Höhepunkten gehörteunter anderem eine gemeinsame Pilgerreise ins Heilige Land sowie derBesuch einer Delegation in Rom, bei dem Kardinal Marx undBedford-Strohm auch mit Papst Franziskus zusammengetroffen waren.Der Gottesdienst in Hildesheim ist das zentrale Ereignis einessogenannten "Healing of Memories"-Prozesses ("Heilung derErinnerung"), mit dem die Kirchen gemeinsam nach Wegen zur Versöhnungsuchen. Der Prozess hat weltweit Vorbilder. So stand auch derVersöhnungsprozess nach dem Ende der Apartheid in Südafrika unter derÜberschrift "Healing of Memories". Im September 2016 hattenkatholische und evangelische Kirche in München eine gemeinsameErklärung mit dem Titel "Erinnerung heilen - Jesus Christus bezeugen"vorgestellt. Darin hatten sie sich darauf verständigt, "dieTrennungen der Kirchen ehrlich anzuschauen, ihre leidvollenAuswirkungen zu bedenken und Gott und einander um Vergebung für dasVersagen auf beiden Seiten zu bitten". Nächster ökumenischerMeilenstein im Jahr 2017 wird eine gemeinsame Veranstaltung vonDeutschen Evangelischen Kirchentag, dem Zentralkomitee der DeutschenKatholiken, EKD und Deutscher Bischofskonferenz am 16. September 2017in Bochum sein.Hannover, 11. März 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und derDeutschen Bischofskonferenz zeitgleich verschickt.Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.