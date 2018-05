Tag der Familie am 15. Mai: Ein Startup schenkt Familien Zeit

Offenburg (ots) - Zeit ist die wertvollste Ressource, die manEltern junger Kinder zur Verfügung stellen kann. Zeit mit denKindern, Zeit miteinander, Familienzeit. Gleichzeitig ist es einesehr knappe Ressource, um die von verschiedenen Parteien konkurriertwird. Der Arbeitgeber möchte einen bedeutenden Teil haben. Die Suchenach praktischen Informationen für die Kinder nimmt ebenfalls einenteils unverhältnismäßig großen Teil ein. Insbesondere dann, wenn sichdiese Suche schwierig gestaltet.Für Alexander Feldberger waren diese beiden Punkte der Anlass,sich über sein eigenes Leben Gedanken zu machen. Gerade war er zumzweiten mal Vater geworden und hatte diesmal Elternzeit genommen. AlsGeschäftsführer eines Unternehmens aus der Tourismusbranche hatte erdas bei der Geburt seines ersten Kindes aus einem seiner Positiongeschuldeten schlechten Gewissen heraus nicht gemacht.Mut zur Elternzeit - auch als Geschäftsführer"Natürlich sagen einem alle, dass man das machen sollte", sagt er."Aber wenn man dann tatsächlich in Elternzeit geht, wird man als Papatrotzdem komisch angeschaut." So war es beim zweiten Kind auch dieErkenntnis, dass diese wertvollen Momente rund um die Geburt und dieersten Monate nicht wiederkehren würden, die ihn zu dieserEntscheidung geführt hatten.In der Elternzeit beschäftigte er sich mit Ideen, die er schonlänger im Kopf hatte. Wie kann ich die Zeit mit meiner Familie ambesten nutzen? Und gleichzeitig war er mittendrin, mitten bei denFamilien. In der Krabbelgruppe, im Musikgarten, auf dem Spielplatz.In Gesprächen mit anderen Müttern und Väter stellte er fest, dass dieProbleme und Bedürfnisse immer ähnlich sind: Anmeldefristen werdenverpasst, weil die Information zu einem Angebot zu spät kommt. Oderdie Information kommt gar nicht.Feldberger stellte auch fest, dass sich jede Familie dieserHerausforderung gegenübersah, ganz egal, ob sie im Urlaub ist,irgendwo neu hinzieht und noch nichts kennt, oder ob sie bereitslange vor Ort wohnt. Er selbst hatte alle drei Stadien mit seinerFamilie durchlauf und merkte: Es geht nicht nur mir so, sondern fastallen Familien. So entstand FAMIGO.Startup gründen - auch für die Familie"Mein Berater vom Arbeitsamt hat mich gefragt, ob ich mir sicherbin", sagt Feldberger als er diesem eröffnete, dass er nach derElternzeit nicht die bereits zugesagte, hochdotierte neue Position inder Tourismusbranche antreten wollte, sondern stattdessen ein Startupgründen würde.Dieses Startup hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Städtenund Kommunen die für Familien relevante Information an einem Ort zubündeln, auffindbar zu machen und gezielt an Familien auszuspielen."Familien teilen uns das Alter ihrer Kinder mit und ihre Interessen",sagt Feldberger. "Wir können ihnen dann die für sie interessantenInformationen zu Institutionen, Vereinen, Veranstaltungen und vielemmehr zur Verfügung stellen." Jede Familie, so seine Vision, sollgemäß ihrer Wünsche und Bedürfnisse eine personalisierte Website derStadt oder Kommune bekommen.Familien erstellen Informationen für FamilienFAMIGO entwickelt eine Dynamic Web Application zusammen mit denzwei Pilotstädten Willstätt und Gengenbach in der badischen RegionOrtenau. Aber auch Familien selbst werden eingebunden. "Wir habeneine umfangreiche Marktstudie durchgeführt", erklärt Feldberger."Dabei kam heraus, dass Familien im Urlaub und im Alltag ähnlicheBedürfnisse haben." Das hatte seine ursprüngliche Vermutungbestätigt.Spaziergänge beispielsweise gehören bei Familien immer zumProgramm. "Und wer kann gute Strecken für einen Spaziergang mitKinderwagen besser empfehlen als eine Familie mit Kinderwagen?",stellt Feldberger die rhetorische Frage. So werden diese Empfehlungenebenfalls bei FAMIGO eingebunden. So schenkt das Unternehmen FamilienZeit, die sie nicht mit der Suche nach Informationen verbringenmüssen, sondern wirklich als Familienzeit nutzen können.Auch als Gründer Zeit für die FamilieUnd Feldberger selbst? Hat ein Gründer überhaupt noch Zeit für dieeigene Familie? Weniger zu arbeiten würde der Natur des jungen Vaterszuwiderlaufen. Allerdings kann er sich nun die Zeit selbst einteilen.Nine-to-five ist nicht mehr seine Realität. "Natürlich arbeite ichauch viel an meinem Startup, aber ich kann mir die Zeit einteilen",sagt er. "Wenn ich abends arbeite, nehme ich meinen Kindern keinePapa-Zeit weg." So kann er am Nachmittag selbst Nutzer seinesAngebotes werden, während er abends dann daran arbeitet, ausDeutschland FAMIGO-Land zu machen.Über FAMIGO: das Familien-Start Up wurde 2018 in Offenburggegründet. Gründer und Inhaber ist Alexander Feldberger, selbst Vaterzweier Kinder und ehemaliger Geschäftsführer bei der HLX TouristikGmbH. Gemeinsam mit den Kommunen erstellt FAMIGO den Rahmen umEinwohner mit Kindern, Neubürger oder Familien im Urlaubzielgerichtet mit den Informationen zu versorgen, die sie brauchen -abgestimmt auf das Alter der Kinder und die jeweiligen Interessen.Das Startup-Unternehmen wird von der Wirtschaftsregion Ortenau, dembaden campus Accelerator und der bwcon gefördert. Zu den Pilotkundenzählt u.a. die Gemeinde Gengenbach im Schwarzwald, mit mehr als 1Million Gästen jährlich. Mehr Infos unter www.famigo.infoPressekontakt:Alexander FeldbergerTel: 0152 091 52143Mail: info@famigo.infoWebsite: famigo.infoOriginal-Content von: FAMIGO, übermittelt durch news aktuell