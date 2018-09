Tag der Ersten Hilfe: Als Verkehrsteilnehmer Leben retten (FOTO)

Berlin (ots) -Jeder einzelne Verkehrsteilnehmer kann als Ersthelfer nach einemUnfall zum Lebensretter werden. Daran erinnert der ACE, Deutschlandszweitgrößter Autoclub, zum Tag der Ersten Hilfe am 8. September.Welche lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen an einer Unfallstelle zuergreifen sind und welches Erste-Hilfe-Equipment immer griffbereitsein sollte, erklärt der ACE.Kommt es zu einem Unfall sind die Unfallbeteiligten in derVerantwortung: Zunächst muss die Unfallstelle abgesichert werden.Sollte es Verletzte geben, sollten sie aus der Gefahrenzone gerettetwerden, um weiteren Verletzungen vorzubeugen. Anschließend sollte einNotruf abgesetzt und in jedem Fall Erste Hilfe geleistet werden. WerErste Hilfe verweigert, macht sich strafbar. Wer hingegen sein Bestesgibt, um zu helfen, dem ist die Dankbarkeit des Opfers sicher undauch bei möglichen Fehlern sind keine rechtlichen Konsequenzen zubefürchten.Vom Ersthelfer zum LebensretterAllgemein gilt für Ersthelfer: Ruhe bewahren und sich selbst nichtin Gefahr bringen. Der richtige Umgang mit Bewusstlosigkeit zähltzudem zu den wichtigsten Grundlagen der Ersten Hilfe. Atmet dasbewusstlose Unfallopfer, muss es in die stabile Seitenlage gebrachtwerden, da sonst Erstickungsgefahr droht. Dazu den Betroffenenzunächst auf den Rücken legen. Neben ihm kniend einen Arm angewinkeltnach oben, den anderen über den Brustkorb an der Wange platzieren,sodass die Atemwege frei bleiben. Dann den Oberschenkel des weiterentfernten Beines zu sich heranziehen, sodass sich der Bewusstloseauf die Seite dreht. Das obere Bein sollte gebeugt sein und derOberschenkel im rechten Winkel zur Hüfte liegen. Den Kopfanschließend nach hinten neigen, den Mund leicht öffnen und dasUnfallopfer zudecken.Sind keine Atemgeräusche zu vernehmen, ist eine Herzdruckmassageerforderlich. Dazu sollte der Betroffene mit nach hinten geneigtemKopf auf dem Rücken liegen. Die Herzdruckmassage erfolgt mit demHandballen - 100-mal pro Minute und mit einer Drucktiefe von etwafünf Zentimetern. Der richtige Druckpunkt ist in der Mitte desBrustkorbs auf dem Brustbein. Idealerweise wird die Herzdruckmassagemit der Beatmung abgewechselt: nach 30 Mal Drücken, folgt zweimaligesBeatmen. Dann wird der Vorgang wiederholt.Kleiner Helfer - große Wirkung - das Erste-Hilfe-SetSchon Wundpflaster, Verbandspäckchen, Mullbinden und eineRettungsdecke aus dem Erste-Hilfe-Set können im Ernstfall vielbewirken. Bestenfalls ist das Verbandsmaterial immer griffbereit -zum Beispiel verstaut unter dem Fahrersitz. Bei stark blutendenWunden zuerst Handschuhe aus dem Verbandkasten anziehen.Der ACE weist mit Blick auf zehn kürzlich geprüfteErste-Hilfe-Sets darauf hin: Gute Erste-Hilfe-Sets fürs Auto sindnicht zwangsläufig teuer. Beim Kauf eines neuen Erste-Hilfe-Sets istinsbesondere auf Vollständigkeit, sowie auf das Verfallsdatum zuachten. Die sterilen Bestandteile sollten mindestens noch vier Jahrehaltbar sein. Das Erste-Hilfe-Set und die Verfallsdaten allerBestandteile sollten zudem möglichst einmal im Jahr und insbesonderevor Reisen kontrolliert werden. Sets, die der DIN 13164 entsprechen,erfüllen im Übrigen nicht nur die deutschen Auflagen, sondern ebensodie Anforderungen der meisten europäischen Länder.Pressekontakt:ACE Pressestelle, Anja Smetanin, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin,Tel.: 030 278 725-18; Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell