Tag der Erde 2021: Dreame setzt Klimaschutzinitiativen mit nachhaltigen Lösungen fort

Peking (ots/PRNewswire) - Anlässlich des weltweiten Tags der Erde bietet Dreame vom 22. bis 29. April 15 % Rabatt auf den Staubsauger T10Dreame Technology, ein expandierendes innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, feiert den Tag der Erde 2021 mit einer Reihe von anstehenden Neuerscheinungen, die besonderen Schwerpunkt auf Umweltschutz und Energieverbrauch legen und gleichzeitig auf die wachsenden Anforderungen an die Haushaltsreinigung in Zeiten von COVID-19 reagieren.Als innovatives Technologieunternehmen und Hersteller intelligenter Haushaltsreinigungsgeräte steht bei Dreame die Forschung und Entwicklung an erster Stelle. Der neueste bahnbrechende Staubsauger- und Mopproboter des Unternehmens Dreame Bot L10 Pro zeichnet sich durch ein umweltfreundliches Design aus und verfügt nicht nur über die starken Funktionen, die Verbraucher erwarten, sondern leistet vor allem auch einen Beitrag zum Schutz der Umwelt."Dreame freut sich, anlässlich des Tags der Erde 2021 seine innovativen Produkte vorstellen zu können, die ein besonderes Augenmerk auf Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung legen", sagt Shan Kuan, Global Sales Director von Dreame. "Dreame fördert erneuerbare Energien und Energieeinsparung und wir sind bestrebt, nicht nur technologische Durchbrüche zu erzielen, sondern auch dazu beizutragen, unsere Welt in eine bessere Zukunft zu führen."Das Design des Modells sorgt durch sein zukunftsweisendes, präzises LiDAR-Navigationssystem und seine Technologie zur Hindernisvermeidung für einen geringeren Energieverbrauch. Diese verhindern, dass sich der Roboter verheddert oder blockiert, denn mehrfache Kollisionen und Stillstand erhöhen den unnötigen Batterieverbrauch und machen häufiges Aufladen erforderlich.Der von Dreame selbst entwickelte SLAM-Algorithmus ermöglicht eine HOCHPRÄZISE 3D-Hindernisvermeidung. Dadurch kann der Dreame Bot L10 Pro Hindernissen proaktiv ausweichen, um einen reibungslosen Betrieb, geringeren Stromverbrauch und höhere Reinigungseffizienz zu gewährleisten. Benutzer können auch Reinigungsbereiche oder Sperrzonen in der App mithilfe einer benutzerdefinierten Karte festlegen.Mit einer starken Saugkraft von 4000Pa erzielt der Dreame Bot L10 Pro eine nachhaltige Reinigung und fegt hartnäckige Flecken und tief in Teppichen verborgenen Schmutz in einem Zug weg.Darüber hinaus verfügen die Staubsauger der Dreame T-Serie über einen abnehmbaren Akku für bequemeres Recycling, so dass der Umweltschutz auch in dieser Hinsicht gewährleistet ist. Der kabellose Staubsauger Dreame T30 mit einer starken Saugleistung von 150K rpm ist ab dem 10. Mai auf Amazon erhältlich. Der kostengünstigere Dreame T10 vacuum cleaner (https://www.amazon.com/dp/B08QTTF2BZ)(https://www.amazon.com/dp/B08QTTF2BZ) kann grundlegende Reinigungsaufgaben im Haushalt mit Leichtigkeit erfüllen.Um den weltweiten Tag der Erde zu unterstützen, bietet Dreame für eine begrenzte Zeit (22.04.2021 07:00 bis 29.04.2021 23:59 PDT) 15 % Rabatt auf den T10 Staubsauger mit dem Promo-Code: 156VZPWFDreame wird am 8. Mai (19 Uhr MEZ) ein Produkt-Launch-Event über internationale Plattformen wie YouTube, Facebook, Amazon und AliExpress veranstalten, um die anstehenden neuen Produkte vorzustellen: Dreame Bot L10 Pro, Dreame Bot Z10 Pro (intelligenter Staubsauger und Wischmopp 2-in-1 mit automatischer Schmutzentsorgung) und Dreame Bot W10 (Wischmopp mit Selbstreinigungsfunktion) sowie die Dreame Akku-Stabsauger V11 SE, V12 und der Allround-Champion T30. Bleiben Sie dran, es kommen bald weitere Informationen!Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert, mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.Pressekontakt:Tianshi Yuwenpr@dreame.techLena LiuLiuyk@dreame.tech+86 400-875-9511Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494112/Earth_Day_2021_Dreame_Continues_Earth_Protection_Initiatives_Sustainable_Solutions.jpgOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuell