Tag des Ehrenamtes: Santander spendet knapp 16 000 Euro für soziale Einrichtungen

Mönchengladbach (ots) -- Santander Mitarbeiter veranstalteten bundesweit Aktionen- Mitarbeiter spendeten beim MittagessenDie zahlreichen bundesweiten Aktionen von Santander-Mitarbeiternrund um den Tag des Ehrenamtes im Dezember 2016 haben knapp 16 000Euro an Spenden eingebracht. Von dem Geld gehen jeweils 3 500 Euro andie Lebenshilfe Mönchengladbach, an das Düsseldorfer Kinder- undJugendhospiz Regenbogenland und an die private Förderaktion "AktionMensch e.V.". Mit der Restsumme wurden die Spendenerlöse aus denInitiativen einzelner Bankfilialen an gemeinnützige Einrichtungenaufgerundet.Neben einem Informationstag führte die Bank, wie schon imvergangenen Jahr, die Spendenaktion "Donate your lunch" durch. An denKassen der Mitarbeiterrestaurants und Kaffeebars der beidenUnternehmensstandorte in Mönchengladbach gab es die Möglichkeit, zuspenden."Zudem haben wir zusammen mit der DeutschenKnochenmarkspenderdatei (DKMS) am Santander-Platz und in unsererFiliale in Cottbus die Möglichkeit einer Registrierung in derDKMS-Datenbank angeboten", so Georg Maar, Abteilungsdirektor HRRelationship ManagementSeit 1986 wird auf Beschluss der Vereinten Nationen (UN) in jedemJahr der 5. Dezember als Internationaler Tag des Ehrenamtes begangen.Ohne ehrenamtliche Helfer würden viele Bereiche des öffentlichenLebens in Deutschland zum Erliegen kommen.