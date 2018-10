Tag Digital erhält Aufträge im Wert von 8 Mio. GBP und beschleunigt sein globales Expansionstempo

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -Schottische Werbefirma führt mittlerweile PPC-Kampagnen fürKunden in rund 50 verschiedenen Ländern durchTag Digitals Ruf als weltweit führendes Unternehmen fürOnline-Werbung in den Bereichen Event und Publishing wird durch eineganze Reihe an Neuaufträgen in Höhe von mehr als 8 Millionen GBPweiter gefestigt.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/754056/Tag_Digital.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/754057/Tag_Digital.jpg )Die ehrgeizige Auslandsstrategie des schottischen Unternehmens hatlangfristig angelegte Verträge mit Blue-Chip-Organisationen für TagDigital-Services auf der ganzen Welt mit einem Auftragsvolumen von 8Millionen GBP erbracht. Die bereits beeindruckende Kundenliste konntejüngst um Ascential, Dubai World Trade Centre und den größtenEvent-Veranstalter in den Vereinigten Staaten, UBM Americas,erweitert werden.Tag Digital, das über Niederlassungen in London und Dubai verfügt,hat die USA als einen der wichtigsten Wachstumsbereiche für dasUnternehmen identifiziert. Das Team wird sich noch in diesem Monat indie Vereinigten Staaten aufmachen, um auf Amerikas internationalerMesse für Incentive-Reisen, Meetings und Events, der IMEX America2018 in Las Vegas präsent zu sein.Das Ehepaar Laura und Craig Davidson, das 2011 Tag Digitalgemeinsam gründet hatte, plant, Anfang 2019 ein Büro in den USA zueröffnen, um das aktuelle Wachstum beim nordamerikanischenKundenstamm zu unterstützen.Laura erklärt: "Wir müssen, um unser Geschäft auszubauen, überGroßbritannien hinausgehen. Wir haben natürlich Wachstumsbereicheanvisiert, aber ein Großteil dieser internationalen Expansion läuftüber Empfehlungen - und man hätte uns nicht weiterempfohlen, wennunser Team nicht auf einem so hohen Niveau für den Kunden liefernwürde"."Wir sehen enormes Potenzial in einer ganzen Reihe von Ländern,insbesondere Deutschland, Australien, Japan, die USA, und China. Dawir sind auf den Eventbereich spezialisiert und reisewillig sind, unddas jeweils richtige Team und die entsprechenden Technologien undAbläufe sicherstellen können, spielt es keine Rolle, wo sich unsereKunden befinden. Alles, was zählt, sind unsere Ergebnisse".Tag Digital ist Google Premier Partner, ein Status, den nur 8Prozent der Agenturen weltweit für sich in Anspruch nehmen können.Tag Digital ist außerdem eines der 20 Unternehmen im ersten "Scale UpScotland"-Programm, das von der Hunter Foundation und vonEntrepreneurial Scotland eingerichtet wurde und Firmen auf bis zu 50Millionen GBP Umsatz hin entwickeln soll. Das Unternehmen ist auf dembesten Weg, bis Ende 2019 einen Umsatz von 6 Millionen GBP zuerzielen, mehr als 50% davon wird international erwirtschaftetwerden.Das schnell wachsende Unternehmen sammelt nicht nur zügigAufträge, sondern auch Auszeichnungen. Nachdem Tag Digital dieregionalen Awards für Schottland und Irland entgegennehmen konnte,ist das Unternehmen nun für die Auszeichnung "International expansionof the year - for high growth businesses growing beyond the UK atpace" (Internationale Expansion des Jahres - wachstumsstarkeUnternehmen, die über Großbritannien hinaus schnell wachsen) bei denBarclays Entrepreneur Awards 2018 nominiert.Im November werden Laura und Craig dann bei der Event Tech Liveerfahren, ob sie auch in diesem Jahr für "Best use of technology tomarket an event" (Bestmögliche Nutzung von Technologie zurVermarktung eines Events) ausgezeichnet werden. Das Unternehmen istim Rahmen der gleichen Preisverleihung auch in der Kategorie "Bestuse of technology to build event attendance" (Bestmögliche Nutzungvon Technologie, um für Teilnehmerzahlen bei Events zu sorgen)nominiert.Mehr zum Unternehmen erfahren Sie unterhttp://www.tagdigital.co.uk.Herausgegeben von BIG Partnership, im Auftrag von Tag Digital.Pressekontakt:Gregor Hollerin unter +44-(0)-141-333-9585 oderteam23@bigpartnership.co.ukOriginal-Content von: Tag Digital, übermittelt durch news aktuell