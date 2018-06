Tag der Bundeswehr erstmals in Mannheim - umfangreiches Programm, zahlreiche Aussteller, hochrangige Besucher (FOTO)

Köln (ots) -Das gab es in Mannheim noch nie: Die Bundeswehr präsentiert sicham 9. Juni 2018 mit einem facettenreichen Programm und bietet denBesuchern unter dem Motto "Willkommen Neugier" einen erlebnisreichenEinblick in die Bundeswehr. Hierzu verwandelt sich der Bildungscampusin Neuostheim an der Seckenheimer Landstraße zusammen mit demFlughafen Mannheim zu einem großen Veranstaltungsgelände - mehreretausend Besucher werden erwartet.Vorführungen, Probevorlesungen und wissenschaftliche Experimentewerden den Besuchern einen vielseitigen Eindruck von der Bundeswehrvermitteln. Fallschirmsprünge der Fallschirmjäger, Päsentationen derABC-Abwehrtruppe und ein Überflug eines Airbus A400M gehören dabei zuden Höhepunkten des Tages. Neben Großgeräten der Bundeswehr, wie demKampfpanzer "Leopard 2" oder der "Panzerhaubitze 2000", beteiligensich auch französische und amerikanische Soldaten mit ihrenFahrzeugen und Gerätschaften an der Veranstaltung. Der Sportsoldatund Olympia-Bronzemedaillengewinner im Ringen, Denis Kudla, wird seinKönnen auf der Matte zeigen. Darüber hinaus können sich auch kleineBesucher über ein spannendes Kinderprogramm mit Hüpfburg,Tischkickern und Torwandschießen freuen. Eine Feldküche bereitet denbundeswehrtypischen Erbseneintopf für die Besucher zu.Bürgermeister Christian Specht wird zusammen mit dem Präsidentendes Bildungszentrums der Bundeswehr Christoph Reifferscheid und derDirektorin der Hochschule des Bundes für öffentliche VerwaltungSylvia Jahnz die Veranstaltung eröffnen.In Baden-Württemberg ist Mannheim der einzige Standort, an demsich die Bundeswehr in diesem Jahr präsentiert. Insgesamt werden mehrals 60 Aussteller aus dem militärischen und zivilen Bereich unter demregionalen Motto "Bundeswehr im Quadrat" präsent sein.Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.Pressekontakt:Hinweise für die Medien:Termin: Samstag, 09.06.2018 von 10:00 bis 18:00 UhrOrt der Veranstaltung:Bildungszentrum der BundeswehrSeckenheimer Landstraße 10-1268163 MannheimAnsprechpartner:Oberstleutnant Thilo KochLeiter der Informationsarbeitam Bildungszentrum der BundeswehrTelefon: +49 (0)621 / 4295 - 2101Mobil: +49 (0)170 / 7131633Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4210E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell