Tag der Bundeswehr am 15. Juni 2019 Bundesministerin von der Leyen in Faßberg (FOTO)

Köln (ots) -Die Bundeswehr lädt ein: Zum fünften "Tag der Bundeswehr" am 15.Juni 2019 werden bundesweit tausende Besucher erwartet. An 14Standorten bietet die Truppe spektakuläre Live-Vorführungen,militärisches Großgerät zum Anfassen und interessante Diskussionen.Ein einmaliger Blick in die Vielfalt der Truppe ist garantiert.Die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, wirdam "Tag der Bundeswehr" in Faßberg zu Gast sein und dort auch diezeitgleich stattfindenden Feierlichkeiten "70 Jahre LuftbrückeBerlin" besuchen. Um 13:00 Uhr wird sie von dort ein Grußwortsprechen, das live in alle anderen Standorte übertragen wird.Anschließend händigt sie aktiven und ehemaligen Soldaten erstmaligdas Veteranenabzeichen aus. Sie freut sich darauf, in Faßberg mitvielen Bundeswehrangehörigen und Gästen ins Gespräch zu kommen.Ursula von der Leyen: "Ich bin stolz und glücklich, dass der Tagder Bundeswehr so gut angenommen wird. Im Mittelpunkt stehen wieimmer unsere Soldatinnen und Soldaten, die Herausragendes für unserLand leisten, ob hier zu Hause oder in den Einsätzen weltweit."Auf dem YouTube-Kanal "Bundeswehr" wird in diesem Jahr erstmaligeine Livesendung den Tag der Bundeswehr begleiten. Von 12:30 bis15:00 Uhr informiert ein Moderatorenteam aus dem Gläsernen Studio aufder Pier im Stadthafen Stralsund mit Interviews, Liveschaltungen zuHighlights in anderen Standorten und spannenden Einspielern über einebunte Vielfalt von Themen aus der Bundeswehr und über den Tag derBundeswehr. Wir freuen uns besonders, unsere Bundeskanzlerin, FrauDr. Angela Merkel, in unserem Studio in Stralsund begrüßen zu dürfen.Besucherinnen und Besucher können sich ein Bild von ihrenStreitkräften und den Menschen machen, die in Uniform oder in Zivilfür die Bundeswehr arbeiten. Leitthemen sind in diesem Jahr dieBundeswehr im Einsatz und die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber.Mehrere tausend Frauen und Männer der Bundeswehr haben sich seitMonaten ins Zeug gelegt, um an diesem Tag ihre Truppe möglichst"hautnah" zu präsentieren.Die 14 Standorte sind:-Nordholz: Flugprogramm (von einer Drohne bis hinzum,Seefernaufklärer P3COrion),Static Display (Tornado, Eurofighter,A400M), -Jagel: sehr dynamisches Flugprogramm (Tornado, Eurofighter,A400M) -Hamburg: Beförderungsappell der studierenden Offizieranwärter(Schwerpunktwissenschaftliches Arbeiten) -Münster:Kochnationalmannschaft, Hindernis-Parcours der Sportschule der Bw-Augustdorf: Vorführung mit Panzern, Vorführung Orts- und Häuserkampf-Faßberg: Flugprogramm mitKampfflugzeugen,Transportflugzeugen,Hubschraubern (Tornado,Eurofighter, A400M, NH90, CH53) und "Rosinenbomber"der BerlinerLuftbrücke -Bad Hersfeld: Static display gepanzerter Fahrzeuge undHubschrauber (Tiger) -Cham: großes Stadtfest, Vorführung von Panzern,Ausstellung 20 Jahre KFOR -Dillingen: Vorführung mit Booten der Bw(Pioniertruppe) auf der Donau -Erding: Vorführung Hubschrauber NH90-Pfullendorf: Vorführung Kommando Spezialkräfte und internationaleSpezialkräfte,Spitzensportler Bw -Stralsund: öffentliches Gelöbnis/Vereidigung, Seenotrettungsübung inkl.Flugvorführung (Sea Lynx) undEinheiten Marine -Schlieben: mit historischem Stadtfest -Koblenz:Static Display und Vorführung der Sanität der Bw (RettungsstationundFahrzeuge)Die Besucherinnen und Besucher werden immer mehr moderneAusrüstung sehen, die in der Truppe ankommt. Allein in 2018 wurden5,74 Milliarden EUR in die Bundeswehrrüstung investiert.Vertreter der Presse, die an dem Termin mit der Bundesministerinder Verteidigung in Faßberg teilnehmen möchten, werden gebeten, sichüber das angehängte Formular bis Freitag, den 14. Juni um 18:00 Uhrzu akkreditieren.Informationen für MedienvertreterFaßberg - Geplanter Programmablauf am 15. Juni 2019ab 09:00 Uhr Einlass09:15 Uhr Ökumenischer Standortgottesdienst 10:00 Uhr OffizielleEröffnung 10:30 - 12:00 Uhr Flugprogramm ca. 13:00 Uhr Ansprache derBundesministerin der Verteidigung 13.00 - 14.00 Uhr Rahmenprogramm14:00 - 15:30 Uhr Flugprogramm ab 16:00 Uhr Abflug der Rosinenbombernach Berlin 17:00 Uhr VeranstaltungsendeOrt: Fliegerhorst Faßberg Große Horststraße 1 29238 FaßbergFür Rundfunkanstalten besteht die Möglichkeit, das Grußwort derBundesministerin direkt über Satellit zu empfangen. Die notwendigenDaten dazu:15.06.2019 (12:30 - 15:00) SNG Parameter für den Uplink der MMGD185 Satellit Astra 3B Transponder: 3002 Slot: A9 Uplink: 14.261,500X Downlink: 11.461,500 YNach der Rücksendung der Akkreditierungsunterlagen erhalten Sieein Presseschild für Ihr Kraftfahrzeug. Ansonsten ist ein Befahrenund das Parken innerhalb der Kaserne nicht möglich. Folgen Sie dannbitte der gesonderten Ausschilderungen für Presse-/VIP-Fahrzeuge. Imvorbereiteten Pressezentrum in der Halle 12 steht freies WLAN zurVerfügung. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.Wenn Sie mit einem Übertragungswagen kommen, möchten wir Siebitten, sich bis 07:00 Uhr an der Hauptwache des FliegerhorstesFaßberg einzufinden. So wird sichergestellt, dass Sie mit dem AufbauIhres Fahrzeuges rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn auf Sendunggehen können. Sie können selbstverständlich auch später mit IhremÜbertragungswagen eintreffen, müssen dann aber eventuell längereWartezeiten beim Einlass einplanen. Sollten Sie in Erwägung ziehen,
Ihren Übertragungswagen schon am Vortag beim Pressezentrumabzustellen, bitten wir Sie hiermit, sich vorab mit uns in Verbindungzu setzen. Medienvertretern ohne Übertragungswagen empfehlen wir, amSamstagmorgen ab 08:30 Uhr an der Hauptwache zu sein. Sie können dannmit Ihrem Fahrzeug nach Kontrolle Ihres Akkreditierungsformularspassieren und folgen der Ausschilderung für diePresse-/VIP-Parkplätze.In allen oben genannten Fällen möchten wir Sie bitten, uns Ihregeplante Ankunftszeit im Akkreditierungsformular mitzuteilen. SolltenSie Strom für Ihren Übertragungswagen benötigen, möchten wir Siebitten, dies ebenfalls im Akkreditierungsformular zu vermerken.