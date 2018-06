Berlin (ots) -Fast 12.000 der 19.800 öffentlichen Apotheken in Deutschlandwerden von ihren Inhabern als Einzelapotheken geführt. Nur knapp7.800 Apotheken sind Teil eines Filialverbundes, bei dem ein Inhaberneben seiner Hauptapotheke noch maximal drei Filialen in nächsterUmgebung haben kann. Mit einem Anteil von 60 Prozent ist dastraditionelle Modell der Einzelbetriebsstätte weiterhin einEckpfeiler der bundesweiten Arzneimittelversorgung zwischen Usedomund Schwarzwald. In dünn besiedelten Gebieten wird die Versorgungaußerdem durch 1.200 genehmigte Rezeptsammelstellen ergänzt, dietäglich bedient und nun sukzessive auf Digitalbetrieb umgestelltwerden. Derweil hat die Zahl der in den Apotheken beschäftigtenMenschen Ende 2017 mit mehr als 157.000 einen neuen Höchststanderreicht. Ein Drittel davon sind approbierte Apotheker (51.000).Diese und weitere Daten weist das neue Statistische Jahrbuch "DieApotheke: Zahlen, Daten, Fakten 2018" aus, das die ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände im Vorfeld des morgigenTags der Apotheke veröffentlicht."Dass wir trotz sinkender Apothekenzahlen mehr Beschäftigte in denApotheken haben, resultiert daraus, dass die Betreuung der Patientenimmer aufwändiger wird und der administrative Aufwand steigt. Es hataber auch damit zu tun, dass viele Angestellte sich fürfamilienfreundliche Teilzeitjobs entscheiden. Wir zählen Angestellte,nicht Vollzeitäquivalente", kommentiert ABDA-Präsident FriedemannSchmidt die Beschäftigungssituation. Die Nachwuchssicherung sei eineder großen Herausforderungen für die nächsten Jahre: "Fachkräfte fürApotheken werden vielerorts gesucht. Wir müssen junge Kolleginnen undKollegen dafür begeistern, dass ihre Arbeit auch jenseitsgroßstädtischer Zentren pharmazeutisch herausfordernd und persönlicherfüllend sein kann. Und wir müssen sie ermuntern, in dieSelbständigkeit zu gehen und eine Apotheke zu übernehmen." Dasallerdings erfordere Schützenhilfe von der Politik, so Schmidt: "Wirbrauchen stabile ordnungspolitische Rahmenbedingungen undPlanungssicherheit, sonst gerät die flächendeckende Versorgung inGefahr."Der Tag der Apotheke findet alljährlich am 7. Juni statt, um aufdas Leistungsspektrum der Apotheken und ihren Stellenwert in derGesundheitsversorgung aufmerksam zu machen.Mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, r.kern@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell