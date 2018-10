"Tag der Allee" am 20. Oktober: Die Allee des Jahres 2018 ist eine Spitzahorn-Allee in Brandenburg

Berlin/Schwerin/Potsdam/Mainz (ots) -Sperrfrist: 19.10.2018 15:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Allee des Jahres 2018 ist eine drei Kilometer langeSpitzahorn-Allee im Landkreis Barnim in Brandenburg. Sie liegtzwischen den Ortschaften Rüdnitz und Danewitz. Das Gewinnerfoto"Spitzahorn-Allee im leuchtenden Herbstkleid" von Dietmar Olonscheckwurde aus insgesamt 146 Einsendungen als Sieger gekürt. Eine Jury desBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) aus verschiedenenBundesländern hat die Allee mit Bäumen mit bis zu drei Metern Umfangim Rahmen des bundesweiten Fotowettbewerbs zur Allee des Jahresausgewählt."Die Allee zeigt Gleichmäßigkeit aber auch Individualität, Ebenmaßund Charakter des einzelnen Baumes. Die majestätisch erscheinendeAhorn-Allee ist ein großartiger Schmuck für die Straße", begründetdie Jury ihre Auswahl. Im Bundesland Brandenburg sind die meistenAlleen in Deutschland zu bewundern. Aber auch hier ist der Erhalt derAlleenlandschaft nicht selbstverständlich. "Der BUND macht mit derAuszeichnung der Allee des Jahres auf die kulturhistorische undökologische Bedeutung der heimischen Alleen aufmerksam", sagtKatharina Dujesiefken, BUND-Expertin für Baum- und Alleenschutz. "Wiedie Jury erst später erfuhr, machte die Allee auf dem Siegerfoto voreinigen Jahren schon einmal Schlagzeilen. 2007 sollten sämtlicheBäume gefällt und die Straße grundhaft ausgebaut werden. Einegerichtliche Entscheidung hatte damals die Fällung verhindert."Preisträger Dietmar Olonscheck erinnert sich an die Situation, inder das Foto entstand: "An einem Herbsttage mit herrlichem Wetterfuhr ich mit dem Fahrrad diese Allee entlang. Es war ruhig hier, nurder Wind rauschte in den Baumkronen. Diese Ruhe wurde nur ab und zudurch ein vorbeifahrendes Auto unterbrochen. Warum soll eine solcheStraße zwischen zwei Dörfern verbreitert werden? Kann ein solchesVerhältnis zwischen Nutzen und angerichtetem Schaden optimal sein?"Über weite Strecken bildet die Allee mit den etwa 120 Jahre altenBäumen auf beiden Seiten geschlossene Baumreihen. Aus ökologischerSicht sind die Bäume besonders für Höhlen bewohnende Insekten undHöhlenbrüter von immenser Bedeutung. Doch ein Ausbau der Straße istweiterhin im Gespräch.Der zweite Preis des Alleenwettbewerbs geht nach Rheinland-Pfalz.Das Bild "Spaziergang im Frühling", das von Dieter Rocksereingereicht wurde, zeigt eine vier Kilometer lange Allee blühenderWildkirschen zwischen Roderbirken und Roderhof. Zwei ältere Herrenspazieren in ein Gespräch vertieft durch die frühlingshafteFarbenpracht der Allee. Der dritte Preis geht an Markus Lenk ausBayern für sein Foto "Allee in Bisdamitz auf Rügen". Die Straße wurdeerst kürzlich ausgebaut und doch sind alle Bäume erhalten. Das Fotozeigt, wie die Allee harmonisch die Straßenwindungen begleitet undden Blick zum Licht leitet.In diesem Jahr gab es im Fotowettbewerb außerdem einenSonderpreis. Er geht an Eckhard Wolfgramm für sein Foto "Einbruch derNacht auf der Landstraße Werder - Altentrepow". Das Foto zeigt denGegensatz zwischen den organischen Formen der Alleebäume und denstarren Formen der Windkraftanlagen. Damit wird die Bedeutung derAlleen für das Landschaftsbild in besonderer Weise dargestellt.Druckfähige und autorisierte Fotos der prämierten Alleen sind abdem 19. Oktober um 10:00 Uhr zum freien Download verfügbar (bittebeachten Sie die Sperrfrist). Die Fotos können kostenfrei unterAngabe des Bildautors gedruckt werden:www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionen/#c3476Weitere Informationen und sämtliche Foto-Wettbewerbsbeiträgefinden Sie unter www.allee-des-jahres.deKontakt:Katharina Dujesiefken, BUND-Expertin für Baum- und Allenschutz desBUND-Mecklenburg-Vorpommern, Tel.: 0385 521339-14,Mobil: 0172 3848542, E-Mail: katharina.dujesiefken@bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell