Tätowierte mögen es beim Sex härter

Leipzig/Hof (ots) - Es ist ein weit verbreitetes Klischee:Tätowierte sind im Bett wilder, hungriger, unersättlicher. Aber istda wirklich etwas Wahres dran? Die Erotik-Community JOYclub hat dazu5.000 Mitglieder befragt. Schnell zeigte sich eine ersteAuffälligkeit, die für eine große Lust Tätowierter auf erotischeAbenteuer spricht: 44,2% der befragten JOYclub-Mitglieder sindtätowiert - doppelt so viel wie der Anteil in der gleichaltrigenGesamtbevölkerung (24%).Beim Sex sind Tätowierte nicht zimperlichDer zweite Punkt, den die Umfrage deutlich macht: Beim Sex sindTätowierte alles andere als zimperlich. Gut zwei Drittel (66,1%) derJOYclub-Mitglieder mit Tattoo gab an, auf harten Sex zu stehen, beidem es ohne ausgiebiges Vorspiel körperlich und verbal heftig zurSache gehen kann.Bei den Nichttätowierten waren das wesentlich weniger (53,9%).Kein Wunder also, dass Tätowierte bei der Partnerwahl gerne nachfolgendem Motto handeln: Gleich und gleich gesellt sich gern. 46,4%der tätowierten Community-Mitglieder bevorzugen einen Partner, derdie Liebe zum Körperkult teilt.Tätowierte gelten als experimentierfreudiger40,2% der selbst tätowierten Befragten sind der Überzeugung, dassMenschen mit Tattoo ihre Lust offener und intensiver ausleben alsMenschen ohne Tattoo. Es überrascht daher nicht, dass Tätowierte sichExperimentierfreudigkeit (63,7%) und Leidenschaft (44,5%) alstypische Wesensmerkmale zuschreiben.Aber es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Befragt nachweiteren erotischen Vorlieben waren sich zum Beispiel 70% derBefragten einig und schwören vor allem auf guten Oralsex. Undnatürlich gilt: Wenn körperliche Anziehung vorhanden ist und diesexuellen Interessen übereinstimmen, wird die Frage nach einem Tattoogarantiert zur Nebensache.