Tätigkeitsbericht 2018/2019 der Überwachungskommission und der Prüfungskommission zur Prüfung der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- und Pankreastransplantationsprogramme vorgelegt

Berlin (ots) - 12.12.2019 - Die für die Prüfung der Transplantationszentren inDeutschland zuständigen Kontrollgremien von Bundesärztekammer, DeutscherKrankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband ziehen in ihrem Tätigkeitsbericht2018/2019 eine positive Bilanz ihrer Arbeit. Prüfgegenstand waren imBerichtszeitraum die Programme der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- undPankreastransplantationen der Jahre 2016 bis 2018. Insgesamt nahmen dieKommissionen im vergangenen Jahr 16 Prüfungen vor Ort sowie 14 Prüfungen imschriftlichen Verfahren vor."Bei keiner der Prüfungen wurden Anhaltspunkte für systematischeRichtlinienverstöße oder Manipulationen festgestellt. Damit setzte sich diepositive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fort", sagt der Vorsitzendeder Prüfungskommission, Oberstaatsanwalt Thomas Schwarz. "Ebenso wichtig wie diePrüfungen selbst ist der ständige Dialog der Kommissionen mit den Kliniken. Erträgt zu Verbesserungen der klinikinternen Abläufe, der Dokumentationen undsomit auch zur Fehlerprävention bei", betont Prof. Hans Lippert, Vorsitzenderder Überwachungskommission.Auch die in diesem Berichtszeitraum abgeschlossenen Prüfungen aus den Jahren2012 bis 2015 von zwei Herz-, zwei Lungen- und dreiLebertransplantationsprogrammen haben gezeigt, dass weit überwiegend korrektunter Beachtung der Richtlinienvorgaben gearbeitet wurde. Ausschließlich imRahmen der Prüfung des Herztransplantationsprogramms der Kerckhoff-Klinik GmbHBad Nauheim stellten die Kommissionen systematische Unregelmäßigkeiten fest.Hierüber wurden neben dem Ärztlichen Direktor und der Landesärztekammer diezuständigen Behörden informiert.Neukonstituierung der KommissionenIm September 2019 haben sich die Kommissionen für die 7. Amtsperiode (2019/2022)neu konstituiert. Als neuer Vorsitzender der Prüfungskommission tratOberstaatsanwalt Schwarz die Nachfolge von Frau Anne-Gret Rinder an. Nach neunJahren an der Spitze der Prüfungskommission stand die Vorsitzende Richterin amKammergericht i. R. nicht mehr für eine erneute Berufung in diePrüfungskommission zur Verfügung. Prof. Lippert wurde auf der konstituierendenSitzung als Vorsitzender der Überwachungskommission wiedergewählt.Mit der Leitung der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin wurde für die 7.Amtsperiode Prof. Hans Lilie betraut. Aufgabe der Vertrauensstelle ist es,Hinweise auf Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten im Bereich der Organspendeund der Organtransplantation entgegenzunehmen sowie in Kooperation mit derPrüfungskommission und der Überwachungskommission zu klären. Die im vergangenenJahr eingegangenen 23 Eingaben betrafen neben allgemeinen undeinzelfallbezogenen Fragen zur Organspende und -transplantation insbesondereFragestellungen zur Lebendorganspende, wie etwa zu den Voraussetzungen, zurKostenerstattung der Nachsorgebehandlung und zur Zulässigkeit vonCross-over-Lebendspenden. Die bei der Vertrauensstelle eingegangenen Meldungenzu Organangeboten gegen Entgelt, bei denen ein Organhandel nicht ausgeschlossenwerden konnte, wurden als Verdachtsfälle an das Bundeskriminalamtweitergeleitet.Insbesondere um dem besonderen Informationsinteresse der Öffentlichkeit zuentsprechen, veröffentlichen die Kommissionen ihre abgeschlossenen Prüfberichtekontinuierlich auf der Internetseite der Bundesärztekammer. Einmal im Jahrfassen sie ihre Berichte in Form eines Tätigkeitsberichts zusammen undveröffentlichen diesen sowie die hinsichtlich der Patientendaten anonymisiertenEinzelberichte auf der Internetseite der Bundesärztekammer.Die Prüfungskommission und die Überwachungskommission überprüfen in regelmäßigenAbständen im gesetzlichen Auftrag die Tätigkeiten der Vermittlungsstelle,Stiftung Eurotransplant, und der Koordinierungsstelle, Deutsche StiftungOrgantransplantation, sowie verdachtsunabhängig in der Regel alle drei Jahre die126 Transplantationsprogramme der 46 Transplantationszentren in Deutschland.Weitere Informationen unter: https://www.bundesaerztekammer.de/puek-bericht2019