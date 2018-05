Hamburg (ots) - Mit ihrer Tanzschule hat sich Motsi Mabuse einenTraum erfüllt, und auch privat läuft alles super. Im Sommer werdensie und ihr Mann Evgenij (37) zum ersten Mal Eltern. In DAS NEUEBLATT spricht die Tänzerin und "Let's Dance"-Jurorin exklusiv überihre Schwangerschaft, ihre Karriere und ganz offen über ihre Ängste.Motsi ist Tänzerin durch und durch. Selbst während ihrerSchwangerschaft kann sie nicht still stehen. "Ich tanze durch meinLeben. Egal ob beim Putzen, Kochen oder Zähneputzen - mein Mann undich tanzen überall. Und das Baby macht mit", lacht sie. "Ich tanzebis in den Kreißsaal. Ich darf nur nicht mehr springen. Aber ichbrauche Bewegung. Sie ist mein Lebenselixier."Neben ihrem Job als Jurorin bei "Let's Dance" führt Motsi ihreeigene Tanzschule. Elternzeit nach der Geburt ist nicht eingeplant."Ich muss arbeiten, denn ich bin selbstständig. Wenn ich nichtarbeite, verdiene ich kein Geld. Deshalb kann ich es mir nichterlauben, nur Mama zu sein. Ich muss den Spagat schaffen."Trotz aller Vorfreude aufs Baby macht sich die Tänzerin auchSorgen. "Es ist ein neues Leben, das dann anfängt. Das ist etwas, dasich noch nie gemacht habe. Oh mein Gott! Ich habe dann die ganzeVerantwortung. Das macht mir Angst!", gibt Motsi ehrlich zu.Hinweis für die Redaktion:Den vollständigen Beitrag gibt es in DAS NEUE BLATT Nr. 23, abMittwoch 30. Mai 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei NennungQuelle DAS NEUE BLATT. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an LenaZander, 040/30194828.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, DAS NEUE BLATT, übermittelt durch news aktuell