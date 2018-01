Tägliches digitales Banking gut - schwach im digitalen Abschluss und Kundenunterstützung / Digital Banking Index von Oliver Wyman (FOTO)

Frankfurt (ots) -Deutsche Banken sind mit führend bei kundenfreundlich gestaltetenWebsites und Apps; aber sie liegen zurück beim medienbruchfreienAngebot von Online- und Mobile-Produktabschlüssen und in derinteraktiven Kundenunterstützung in digitalen Kanälen. Das geht ausdem Digital Banking Index der Strategieberatung Oliver Wyman hervor,der aus Anwendersicht knapp 50 Banken in Deutschland, Spanien undFrankreich zum Stand ihrer Frontend-Digitalisierung analysiert.Hierzu wurden der Online- und App-Auftritt der Banken aus Kundensichtanhand von 36 Fragedimensionen mit in Summe über 100 Datenpunktenbewertet.Im Ländervergleich zeichnen sich Web-Auftritt und Kunden-Apps derdeutschen Banken im Durchschnitt durch hohe Funktionalität in dentäglichen Bankgeschäften und hohe Individualisierbarkeit aus (6,3 vonjeweils 10 möglichen Punkten); jedoch zeigen sie Schwächen bei denMöglichkeiten zur direkten digitalen Interaktion mit der Bank (4,7Punkte) und den medienbruchfreien Abschlussmöglichkeiten für Produkteüber Online- oder Mobilzugang (4,6 Punkte). Hier bilden dieuntersuchten 14 Banken/ Bankgruppen im internationalen Vergleich dasSchlusslicht. "Aufholbedarf gibt es für die deutschen Banken vorallem bei den angebotenen Möglichkeiten zur digital initiiertenInteraktion des Kunden mit der Bank, wie zum Beispiel der Möglichkeitvon Echtzeit Chats oder dem direkten Zugang zu Kundenbetreuern",kommentiert René Fischer, Retailbankingexperte und Partner bei OliverWyman.Die betrachteten spanischen Banken schneiden im Mittel in allenfünf Kategorien besser ab, vor allem in der Kundenbetreuung (6,1Punkte). Insbesondere in Spanien stellen einige Banken bereits fastalle Produkte und Services per klassischer Webseite und auf mobilenEndgeräten zur Verfügung: Die Großbank BBVA zum Beispiel erzielt mehrProduktabschlüsse über ihre Kunden-App als über ihre klassischeWebseite.Die Vergleichsgruppe der französischen Banken liegt deutlich vorn,wenn es um den digitalen Verkauf von Bankprodukten online ohneProzessunterbrechung geht (5,9 Punkte). Aufgrund der schwächerenPositionierung in den anderen Kategorien und einer Gesamtpunktzahlvon 5,4 erreichen sie nur den dritten Platz hinter Spanien undDeutschland.Die Betrachtung der jeweils zehn Bestplatzierten eines Landeszeigt außerdem eine deutliche Spreizung der Qualität des digitalenAuftritts gegenüber dem Kunden: Während alle deutschen Banken ineinem Mittelfeld zwischen 5 und 7 Punkten angesiedelt sind, liegenvon der französischen Vergleichsgruppe gleich vier Banken "unter demStrich" mit weniger als 5 Punkten. Noch weiter auseinander liegt dasFeld der zehn spanischen Banken, in dem sich zwei absoluteTop-Performer mit 8,1 beziehungsweise 7,9 Punkten, allerdings auchzwei Institute mit weniger als 5 Punkten befinden.Die exklusive Sicht auf alle analysierten deutschen Banken zeigtein Spitzenquintett mit mindestens 6 Punkten im Gesamtdurchschnittganz unterschiedlicher Herkunft: Die Spannweite reicht hier von einergroßen reinen Direktbank über eine Filialbank bis hin zu einem aufMobile Banking spezialisierten ehemaligem FinTech, das sich zurVollbank entwickelt hat. Ausschlaggebend für die gute Bewertung warbei allen die Einfachheit der Anwendungen für den Kunden; fürAbschläge der Wertung sorgten die relativ schlechteren Ratings fürKundenbetreuung und Online- oder Mobile-Abschlussoptionen.Über den Digital Banking Index:Untersucht wurden insgesamt knapp 50 Retailbanken in Spanien(25%), Frankreich (33%) und Deutschland (42%) im Zeitraum Septemberund Oktober 2017. Ziel war es, den Digitalisierungsstand deutscherBanken im Vergleich zu den typischerweise als "digitale Vorreiter"beschriebenen spanischen Banken und den typischerweise als "digitaleNachzügler" beschriebenen französischen Banken quantitativ messbarund neutral einzuordnen. Die Banken wurden auf Basis ihrer Relevanzfür den Gesamtmarkt sowie mit Fokus auf einen Mix ausFilial-/Direktbanken und selektiven neuen Anbietern ausgewählt.Die Analysedimensionen umfassen zum Beispiel, wie leicht dasAngebot der Bank zu finden ist (Suchmaschinenoptimierung), wieeinfach die digitale Menüführung für Kunden ist, inwiefern Produktekomplett online bzw. mobil abschließbar aber auch kündbar sind, obKunden die Möglichkeit für eine Echtzeit-Interaktion mit der Bankhaben und ob persönliche Daten einfach und sicher digital zu ändernsind.Pressekontakt:Maike WiehmeierCommunications Manager DACHOliver WymanTel. +49 89 939 49 464maike.wiehmeier@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell