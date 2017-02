Tägliche Versorgung von 12.000 Mitarbeitern der UN und der EU / Ecolog unterstützt UN-Mission in Zentralafrika mit multimodaler Versorgungskette

Düsseldorf (ots) - Im September 2014 wurde Logistik-DienstleisterEcolog damit beauftragt, die UN-Mission MINUSCA in derZentralafrikanischen Republik zu unterstützen. Seitdem versorgtEcolog die 12.000 Mitarbeiter der UN, der Europäischen Union sowieder US-Botschaft an 22 verschiedenen Orten mit monatlich insgesamt1500 Tonnen Lebensmitteln und Wasser.Trotz der extrem schwierigen Umstände bedingt durch dieSicherheitslage und die fehlende Straßeninfrastruktur stellt dasLogistikunternehmen die regelmäßige Versorgung von 12.000 Menschen an22 verschiedenen Orten in dem 623.000 qkm großen Land sicher. Nebender Belieferung mit Lebensmitteln verantwortet EcologDienstleistungen in den Camps wie Wartung, Reinigung, Wäscheserviceund Abfallmanagement. Um die aufwendigen Transportaufgaben zugewährleisten, hat das Unternehmen eine multimodale Versorgungsketteetabliert, die auf Luftfracht, einer eigenen Lkw-Flotte und einemklimatisierten Lagerhaus in Bangui in der ZentralafrikanischenRepublik basiert.Zum Start der Unterstützung der Mission MINUSCA hatte Ecolog außerdem klimatisierte Lagerhaus auch eine Bäckerei für die UN Truppenerrichtet, die monatlich 40 Tonnen Brot produziert, weiterhin diverseCamps, die schlüsselfertig übergeben wurden. Ecolog setzt in demLand mehr als 300 Mitarbeiter und lokale Kräfte ein.Überall wo Ecolog operativ tätig ist profitieren die Menschen vorOrt. So beauftragte das Unternehmen allein in derZentralafrikanischen Republik 375 Einheimische. Während des letztenJahres erging eine Vielzahl von Aufträgen an über 30 lokaleUnternehmen, die Waren und Dienstleistungen lieferten. AuchEcolog-Mitarbeiter von Drittunternehmen erhalten eine Ausbildung, umeine Leistung gemäß internationaler Qualitäts- undSicherheitsstandards sicherzustellen. Diese Art der Ausbildung solldas berufliche Weiterkommen der engagierten Mitarbeiter fördern undso den Lebensstandard steigern helfen.Paul Broekhuijsen, CEO von Ecolog: "Ecolog ist ein verlässlicherPartner für eine Vielzahl von Regierungen und humanitärenOrganisationen die sich weltweit in heiklen Friedensmissionen,humanitären Aktionen und in der Entwicklungshilfe engagieren. Seit2005 unterstützt Ecolog NATO-Missionen in Ländern wie Afghanistan,dem Balkan, dem Mittleren Osten und in Afrika mit einer Vielzahl vonDienstleistungen. Das uns derart entgegen gebrachte Vertrauen wertenwir als ein großes Kompliment für unser Unternehmen und unsereMitarbeiter. Die Dienstleistungen in der ZentralafrikanischenRepublik, die tägliche Versorgung von Menschen mit Lebensmitteln,Wasser und Facility Services , gestaltet sich durch die angespannteLage im Land besonders komplex. Wir sind stolz darauf, Teil dieserwichtigen Mission zu sein und sehen es als bedeutend an, die Menschenim Land und lokale Unternehmen einzubinden."Über EcologEcolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, derLogistik, technische Planung, Facility Management undUmweltdienstleistungen bündelt und aus einer Hand anbietet. Zu denKunden von Ecolog zählen Regierungen und Streitkräfte, humanitäreOrganisationen und gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Öl &Gas sowie Bergbau. Ecolog realisiert außerdem schlüsselfertigindividuell geplante Energie- und Infrastrukturprojekte. Seit derUnternehmensgründung 1998 hat Ecolog mehr als 1.000 Projekteerfolgreich absolviert und ist derzeit mit etwa 12.000 Mitarbeiternin mehr als 150 Orten weltweit aktiv.Der Hauptbeitrag von Ecolog in der Zentralafrikanischen Republikgilt der United Nations Integrated Stabilization Mission (MINUSCA),die sich auf Sicherheitsfragen, humanitäre Hilfe und den Schutz derMenschenrechte konzentriert und das Justizwesen in dem Land fördert.Pressekontakt:osicom | Wolfgang Osinski | Tel.: +49 211 15 92 62-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Ecolog AG, übermittelt durch news aktuell