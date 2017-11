Tägliche Portion Gesundheit in der Kapsel - Die TOP 5 Nahrungsergänzungsmittel im Expertentest

--------------------------------------------------------------Mehr erfahrenhttp://ots.de/7c12P--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - 30 Tage lang haben die Experten derGesundheitsredaktion des Berliner Wirtschaftsmagazins BERLINboxx dieTOP 5 Nahrungsergänzungsmittel als Alternative für eine ausgewogeneErnährung getestet.Grund war eine Studie der Techniker Krankenkasse, die ergab, dassnur ein Drittel der Menschen in Berlin und Brandenburg regelmäßigkochen. Allen anderen fehlt es schlichtweg an Zeit, sich mit derZubereitung von gesunden Mahlzeiten zu beschäftigen. WelcheAlternativen gibt es also, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren?Das Fazit der Redaktion lautet: Nahrungsergänzungsmittel sind einesinnvolle Alternative für eine ausgewogene Ernährung im stressigenAlltag. Alle getesteten Produkte haben einen spürbaren Effekterzielt. Platz eins belegt der Klassiker Orthomol mit "i-care" undPlatz zwei das Start-up Veluvia mit "Veluvia green".Den gesamten Testbericht finden Sie auf www.BERLINboxx.de!Pressekontakt:Redaktion BERLINboxxredaktion@berlinboxx.de+49 30 88 91 87 94Original-Content von: BERLINboxx, übermittelt durch news aktuell