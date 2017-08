Täglich zur IFA und kostenfrei: ARD lädt zu IFA-Clubkonzerten in die ARD-Halle 2.2

Berlin (ots) - Täglich ab 17.00 Uhr Musik zum Hören und Stars zumAnfassen - das sind die neuen "IFA-Clubkonzerte" auf der ARD-Bühne inHalle 2.2. Die rund einstündigen Konzerte sind für alle IFA-Besucheroffen. Früh Plätze sichern lohnt sich! Mit dabei sind Ado Kojo undSerc651, Haudegen, Eko Fresh, Linda Hesse sowie Jon Flemming Olsen.Das Programm der IFA Clubkonzerte:Freitag, 1. September: Ado Kojo und Serc651 Ein Muss für alle R&Bund Rap-Fans: Ado Kojo und Serc651. Einzeln waren beide schon auf derARD-Bühne, nun treten sie gemeinsam in einem Konzert auf. 100 Liederund über 15 Millionen Klicks auf YouTube, Instagram und Facebook -der Berliner Rapper Serc651 war viele Jahre als Backup mit Eko Freshunterwegs und startet in diesem Herbst mit neuen Songs seineSolokarriere. 2007 machte Ado Kojo unter dem Kurznamen Ado mit seinemersten Album auf sich aufmerksam. 2009 wurde er von derJugendzeitschrift Bravo als bester Newcomer ausgezeichnet. DerDurchbruch kam 2015 mit dem Song "Du liebst mich nicht". Seitdem istAdo Kojo eine feste Größe im Musikgeschäft, tourt quer durchDeutschland und begeistert seine Fans.Samstag, 2. September: HaudegenEndlich sind sie wieder da - die Berliner Rocker mit HerzHaudegen. Die Band spielt live auf der ARD-Bühne. Mit ihrerauthentischen Musik erreichen sie hohe Platzierungen in den Charts,eine Echo-Nominierung und eine Gold-Auszeichnung. Auf ihrembrandneuen Album "Blut, Schweiß und Tränen" präsentieren sietraditionellen Haudegen-Rock.Sonntag, 3. September: Eko FreshEko Fresh war mit 17 Jahren der jüngste Rapper, der in Deutschlandje einen großen Plattenvertrag unterschrieb. 2002 war seine Single"König von Deutschland" die bis dato erfolgreichste Single einesNewcomer-Rappers. Eko Fresh konnte seine letzten vier Alben allesamtin den Top 10 der deutschen Album Charts positionieren. Mit knappeiner Million Facebookfreunden und mehr als 100 Millionen Video-Viewsauf Youtube gehoÌ^rt Eko Fresh auch im Internet zu den Größten desdeutschen Rap und hat sich so seine Platz im Rap-Olymp gesichert.Montag, 4. September: Linda HesseIm Jahr 2012 hatte Linda Hesse mit dem Song "Ich bin ja kein Mann"ihren ersten großen Hit in Deutschland. Seitdem hat sie zwei sehrerfolgreiche Alben veröffentlicht, den Publikumspreis "Goldene Henne"gewonnen, mehrere Radio-Awards abgeräumt und eine neue Herzensaufgabeübernommen: als Botschafterin der Kampagne "Mit aller Kraft gegen denKrebs" für die Deutsche Krebshilfe.Dienstag, 5. September: Jon Flemming Olsen Mit "Texas Lightning"war er beim Eurovision Song Contest - und kam mit Gold, Platin unddem Hit "No No Never" zurück. Den Cowboyhut hat der Musiker undSchauspieler nun abgelegt. Auf seinem neuen Soloalbum singt JonFlemming Olsen über das Leben und die Liebe, Sehnsüchte und Ängste,das Heimkehren und das Aufbrechen. Persönlich, emotional aber auchhumorvoll.Die ARD-Bühne in Halle 2.2. präsentiert die Highlights des Erstenmit spannenden Gästen und Aktionen. Singa Gätgens und René Kindermannführen durch das Programm. Weitere Informationen unter: ifa.ard.dePressekontakt:rbb Presse und InformationMark StuntzTelefon (030) 97993 12 100,e-Mail: mark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell