Täglich über 55 Flugausfälle im Jahr 2016

Duisburg (ots) - Im vergangenen Jahr brauchten Fluggäste starkeNerven: Insgesamt wurden 20.360 Flüge gestrichen - pro Tag sind dasrund 55 Flüge. Hinzu kamen 5.094 Flüge, die über drei Stundenverspätet an ihrem Zielflughafen landeten. Diese Zahlen hat derFluggasthelfer EUclaim jetzt zusammengestellt. Analysiert wurden alleFlüge von einem deutschen Abflughafen sowie Flüge nach Deutschland,die von Fluggesellschaften mit Sitz in der EU durchgeführt wurden."Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Flugverspätungen und-annullierungen an", so Stefanie Winiarz, Vice President bei EUclaimDeutschland. Im Jahr 2015 wurden 18.476 Flüge gestrichen, 4.422 warenüber drei Stunden verspätet. 2014 fielen 17.512 Flüge aus und 4.513waren verspätet.Allein der sechstägige Streik der Lufthansa-Piloten im Novemberführte zu 4.585 Annullierungen, mehr als eine halbe MillionPassagiere waren betroffen. Auch der Warnstreik der GewerkschaftVer.di an sechs deutschen Flughäfen im April traf zehntausendePassagiere. Der 27. April war mit 1.216 Flugausfällen und-verspätungen der Tag mit den meisten Vorkommnissen. Im Vergleichdazu hatten Reisende am 19. März fast keine Probleme: An diesem Tagkamen laut EUclaim-Datenbank nur acht Flüge über drei Stunden zu spätan oder fielen aus.Die größte deutsche Airline, Lufthansa, hatte 2016 die meistenFlugverspätungen. 721-mal landeten Flüge der Gesellschaft mehr alsdrei Stunden zu spät. Die angeschlagene Air Berlin belegt mit 589Verspätungen über drei Stunden den zweiten Platz in derVerspätungsrangliste. Im Vergleich zu 2015 bedeutet dies eineSteigerung um fast 20 Prozent.Bei Flugausfällen und massiven Verspätungen haben Passagiere einRecht auf finanzielle Entschädigung. Laut EU-Fluggastrechteverordnungstehen Reisenden bis zu 600 Euro zu - drei Jahre rückwirkend. "VieleAirlines ignorieren berechtigte Ansprüche der geschädigtenFluggäste", berichtet Stefanie Winiarz von EUclaim. "Wir helfenReisenden nach Verspätungen und Flugausfällen zu ihrem Recht undgehen notfalls bis vor Gericht, um berechtigte Entschädigungeneinzufordern." Mit Erfolg: In 97 Prozent der Fälle muss die Airlinezahlen.Pressekontakt:Steffen Klingevom stein. agentur für public relations gmbhHufergasse 1345239 Essen+49 (0) 201 - 29 88 1 - 13skl@vom-stein-pr.deOriginal-Content von: EUclaim, übermittelt durch news aktuell