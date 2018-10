Berlin (ots) - Spiegelei, Rührei, Frühstücksei, pochiert, gekocht,gestockt, gebraten, gebacken, gestochen, geschäumt - oder auch malroh: Es gibt wohl kein zweites Lebensmittel, das derart vielseitigund rundum "komplett" ist wie das Ei. Absolut verdient also, dassdieses kleine, kompakte und doch so inhaltsstarke Lebensmittel ammorgigen "Welt-Ei-Tag" im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Schonseit 1996 wird weltweit immer am zweiten Freitag im Oktober derWelt-Ei-Tag gefeiert - in diesem Jahr also am morgigen Freitag, 12.Oktober. Der Bundesverband Deutsches Ei e. V. (BDE) alsSpitzenorganisation der deutschen Legehennenhalter und Eiererzeugerfeiert mit: "Für uns steht das Ei jeden Tag im Mittelpunkt - abernicht allein das Ei, sondern vor allem die Legehenne", sagtBDE-Vorsitzender Henner Schönecke. Den Welt-Ei-Tag nimmt der BDEdaher zum Anlass, auf die besonders hohen deutschenErzeugungsstandards hinzuweisen und Verbraucher zu animieren, beimEierkauf bewusst auf die deutsche Herkunft zu achten. "Damit kauftder Verbraucher Tierwohl", sagt Henner Schönecke. "Wir deutschenLegehennenhalter sind mit unserem freiwilligen Verzicht auf dasSchnabelkürzen und unserer Spitzenposition bei alternativenHaltungsformen international ganz weit vorne."Tierwohl und Verbraucherwille sind den Legehennenhaltern enormwichtigTierwohl und Verbraucherwille sind der Branche enorm wichtig.Deswegen sind die deutschen Legehennenhalter freiwillig den Schrittgegangen, seit Anfang 2017 flächendeckend auf das Schnabelkürzen zuverzichten. Dieser Schritt bedeutet eine gewaltige Kraftanstrengungund eine große Herausforderung - denn damit verbunden sind deutlichhöhere Anforderungen an das Tierhalter-Management in der Aufzucht vonJunghennen und der Haltung von Legehennen, um Federpicken undKannibalismus zu vermeiden. Hier bietet der BDE seinen Mitgliederneine ganz konkrete praktische Hilfestellung: Mit Experten ausWissenschaft und Praxis hat der BDE eine Online-Fortbildungentwickelt, die auf kurzweilige und innovative Weise alle nötigenGrundkenntnisse vermittelt, um Federpicken und Kannibalismus bei denHennen zu vermeiden. "Das E-Learning-Tool ist eine super Sache! Damitwird jeder, der mit Junghennen oder Legehennen zu tun hat, optimalgeschult", sagt BDE-Vorsitzender Schönecke.Die sechs Einzelmodule der Fortbildung umfassen rechtlicheGrundlagen ebenso wie die Früherkennung von Verhaltensstörungen oderwirksame Notfallmaßnahmen. Alle Lerninhalte werden dabei stets durchanschauliche Bilder mit Praxisbeispielen aus Jung- undLegehennenherden unterfüttert. Nach dem erfolgreich absolviertenAbschlusstest wartet auf die Nutzer eine Teilnahmebescheinigung alsNachweis der erlangten Sachkunde. Das E-Learning-Modul ist nicht nurauf Deutsch, sondern auch auf Polnisch, Rumänisch und Bulgarischerhältlich.Verfügbar ist das E-Learning-Tool direkt auf der Startseite desInternetauftritts der Landakademie: www.landakademie.de. Der Zugangkostet 79 Euro, für BDE-Mitglieder gilt als besondere Leistung desVerbandes der Vorzugspreis von 29 Euro.Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 710117 BerlinTel. 030 288831-35Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.deInternet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell