Tactile Mobility startet erstes bundesweites Projekt zur taktilen Datenerfassung

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - - Die Software des Unternehmens wird in Hunderten von Fahrzeugen in Israel eingebaut, um Straßendaten in Echtzeit zu entnehmen und so den Weg für sicherere Straßen und eine intelligentere Straßeninstandhaltung zu ebnenTactile Mobility (https://tactilemobility.com/), das führende Unternehmen für taktile Daten und virtuelle Sensortechnologie für die Automobilindustrie, Kommunen und Straßenbehörden, die Versicherungsbranche und mehr, hat heute das weltweit erste landesweite Projekt zur Erfassung taktiler Daten in Partnerschaft mit Union Motors (https://www.toyota.co.il/world-of-toyota/about-toyota/toyota-in-israel), dem offiziellen Importeur von Toyota in Israel, gestartet. Die taktile Erfassungs- und Datentechnologie von Tactile Mobility wird in Hunderten von Toyota-Fahrzeugen in ganz Israel installiert, um Straßendaten in Echtzeit zu entnehmen und unübertroffene Maps über den Zustand des Straßenbelags, die Straßenglätte (Grip-Schätzung), die Lage von Notfällen und mehr zu erstellen - das erste Mal, dass dies in einem ganzen Land durchgeführt wird.Überall auf der Welt sind die Straßen alt und verfallen, und die Kosten für ihre Instandhaltung und Reparatur sind hoch - allein in den USA könnten sie bis zu 1 Billionen US-Dollar (https://www.artba.org/government-affairs/policy-statements/highways-policy/) kosten. Heute verlassen sich viele Straßenbehörden auf veraltete, teure Praktiken zur Überwachung des Zustands ihrer Straßen, wie z. B. Messfahrzeuge, Patrouillen oder "manuelle" Bürgerwarnungen. Viele verfügen nicht über die Maßnahmen, um ihre Straßen in einer angemessenen Häufigkeit zu überwachen, um eine adaptive Wartung zu unterstützen, was zu noch größeren, längeren und kostspieligeren Reparaturen führt. Die taktile Erfassungs- und Datentechnologie von Tactile Mobility ermöglicht es den Behörden, taktile Daten in Echtzeit zu generieren, die unübertroffene Erkenntnisse über die Verkehrssicherheit liefern und eine optimierte Planung der vorbeugenden Instandhaltung und Ad-hoc-Korrekturwartung ermöglichen."Unsere Vision ist ein sichereres, effizienteres und angenehmeres Fahrerlebnis auf den Straßen, überall und zu jeder Zeit", sagt Shahar Bin-Nun, CEO von Tactile Mobility. "Mit diesem Projekt erhalten Straßenbaubehörden zum ersten Mal in einem ganzen Land genaue Maps über den Zustand der Straßenbeläge, der Infrastruktur und der Straßenrisiken in Echtzeit, so dass sie Gefahren effektiv minimieren können. Wir freuen uns darauf, diese erschwingliche, fahrzeuginterne Lösung auszurollen, um sicherzustellen, dass weitere ganze Länder von unserer Lösung profitieren können."Tactile Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von softwarebasierten taktilen Abtast- und Datenlösungen. Die Lösungen bestehen aus einem fahrzeuginternen Modul, das sich auf einem der Fahrzeugcomputer befindet, und dem Cloud-basierten System. Dieses System generiert Erkenntnisse, die in SurfaceDNA(TM) umgewandelt werden. Es misst die Fahrzeug-Straßen-Dynamik mit dem Schwerpunkt auf der Charakterisierung von Straßenattributen wie Steigungen, Böschungen, Krümmungen und Bedingungen wie Glätte sowie Orte und Schwere von Notfällen und Gefahren. Die Software dient als Map-Engine, die eine nahezu Echtzeit-Ansicht des Straßennetzes bietet, um die Wartung, die Live-Erkennung von Gefahren und die Analyse nach Unfällen zu unterstützen."Union Motors ist bestrebt, die Sicherheit für Fahrer und Passagiere, die Fahrqualität und das Gesamterlebnis zu verbessern, und wir freuen uns, dieses einzigartige Projekt zu starten", sagte Ran Danai, CEO der Union Automotive Group. "Unsere Fahrzeuge, die mit der fahrzeuginternen Software von Tactile Mobility ausgestattet sind, werden den Straßenbehörden in ganz Israel die nötigen Informationen liefern, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und eine reaktionsfähige und präventive Straßeninstandhaltung durchzuführen, um letztendlich sicherere Straßen für ihre Bürger zu gewährleisten. Die Union Group ist stolz darauf, Teil der innovativen Auto-Tech-Aktivitäten in Israel zu sein und den lokalen Start-ups zu helfen, ihre Technologien voranzubringen."SurfaceDNA(TM)-Erkenntnisse werden in Form von umfassenden, Benutzeroberflächen (UI), crowdsourced taktilen Maps visualisiert, die eine Echtzeitansicht der Fahrumgebung bieten. Die Maps können von Leitstellen, Autobahnbehörden, Bauämtern und anderen städtischen Abteilungen verwendet werden, um den Grad der Beanspruchung der Straßen, Straßennotstände und Gefahren zu erkennen und darauf zu reagieren sowie den Zustand der Fahrbahn anzuzeigen. Tactile Mobility stellt auch retrospektive Grip Maps zur Verfügung, die den Zugriff auf alle im System gesammelten Daten im Laufe der Zeit ermöglichen, um das Verhalten im Straßenverkehr bei verschiedenen Wetterszenarien zu bewerten. Mit dem Zugriff auf diese Maps können Behörden Hot Spots finden und analysieren, die ein Risiko für Fahrer darstellen, und anschließend die entsprechenden Maßnahmen ergreifen.Informationen zu Tactile Mobility:Tactile Mobility ermöglicht die nächste Phase der Mobilitätsentwicklung, indem es vorhandene Fahrzeugsensoren und künstliche Intelligenz nutzt, um Fahrzeuge mit dem fehlenden "Tastsinn" auszustatten - zum ersten Mal in der Geschichte. Durch das Generieren, Sammeln und Verarbeiten von Daten aus vorhandenen Sensoren im Fahrzeug über das Fahrzeug, die Straße und die Umgebung ermöglicht Tactile Mobility OEMs, Tier-1-Zulieferern, Versicherern und städtischen Wartungs- und Planungsabteilungen, ihren Kunden innovative Produkte, Fahreffizienz und -leistung sowie ein sicheres Fahrerlebnis zu bieten - je nach ihren spezifischen Zielen. Tactile Mobility wurde 2012 von Boaz Mizrachi, Yossi Shiri und Alex Ackerman mitbegründet und arbeitet bereits mit mehreren OEMs zusammen, darunter BMW. Der Firmensitz liegt in Haifa, Israel.Pressekontakt:Sarah SmallHeadline Mediasarah.small@headline.media+1 929 255 1449Original-Content von: Tactile Mobility, übermittelt durch news aktuell