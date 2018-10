Amgen: Das kann einfach nicht wahr sein

Amgen, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 08:51 Uhr) mit 204,17 USD leicht im Plus (+0.35 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Nach einem bewährten Schema haben wir Amgen auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amgen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Amgen mit einer Rendite von 12,86 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,3 Prozent. Auch hier liegt Amgen mit 9,44 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Für Amgen liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 10 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 204,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (203,47 USD) könnte die Aktie damit um 0,51 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Amgen-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.