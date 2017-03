Tachobetrug kann technisch verhindert werden / Wirkungsvoller Schutz kostet nur wenige Cent pro Auto

München (ots) - Bei Automodellen mit digitalen Tachometern kannder Kilometerstand ohne großen Aufwand manipuliert werden - nicht nurim Tacho, sondern auch in allen anderen Steuergeräten. DieManipulationsgeräte sind frei erhältlich, Billigkopien fürPrivatanwender kosten weniger als 150 Euro.Die nötige Technik zur Abhilfe existiert bereits. Es handelt sichum sogenannte HSM-Chips (Hardware Security Module). Diese sindderzeit schon in Auto-Steuergeräten verbaut. Allerdings werden sienicht zum Schutz gegen Tachobetrug verwendet, sondern gegen Diebstahlund Chiptuning. Eine Nutzung der HSM-Chips auch gegen Tachobetrugwürde nach Einschätzung des ADAC nur wenige Cent pro Auto kosten.Nach Ermittlungsergebnissen der Polizei fallen pro Jahr allein inDeutschland rund zwei Millionen Gebrauchtwagenkäufer Tachobetrügernzum Opfer. Der Gesamtschaden liegt etwa bei sechs Milliarden Euro.Dennoch war bis vor Kurzem in der Typgenehmigungsverordnung einGesamt-Kilometerzähler nicht verpflichtend vorgeschrieben. Das ändertsich zwar, jedoch ist bis heute keine Regelung vorgesehen, diesicherstellt, dass der Kilometerstand verlässlich abgesichert seinmuss. Deshalb hat der ADAC einen entsprechenden Vorschlag für dieNeuregelung der diesbezüglichen Richtlinie in derTypgenehmigungsverordnung vorgelegt.Immer wieder werden Kilometerstands-Datenbanken in die politischeDiskussion gebracht. Die Datenbanken täuschen eine Problemlösungallerdings nur vor: Weil ein Kilometerstand nicht auf Manipulationgeprüft werden kann, können manipulierte Werte Eingang in solcheDatenbanken finden - und den Betrug damit offiziell machen.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationChristian BuricTel.: +49 (0)89 7676 3866E-Mail: christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell