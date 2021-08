Tabula Rasa HealthCare-Aktie: Was Ihnen die Kapitalrendite sagt!

Nach Daten sieht es so aus, als hätte Tabula Rasa HealthCare (NASDAQ:TRHC) im 2. Quartal einen Umsatz von insgesamt 82,31 Mio. $ erzielt. Der Gewinn ging jedoch um 12,06 % zurück, was zu einem Verlust von 18,77 Mio. USD führte. Im ersten Quartal erwirtschaftete Tabula Rasa HealthCare einen Umsatz von 76,68 Mio. USD, verlor jedoch 16,75 Mio. USD an Gewinn.

