Tablettenboxen haben auch Nachteile

Baierbrunn (ots) - So praktisch Dosierungssysteme für Arzneimittelim Alltag zu sein scheinen - sie bergen auch Risiken. "Werden dieTabletten zu früh aus der Originalverpackung entnommen, kann das zuStabilitätsproblemen führen", sagt Dr. Miriam Ude, Apothekerin ausDarmstadt, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Zudem sei vorallem bei weißen Tabletten die Verwechslungsgefahr groß. In derApotheke kann sich jeder beraten lassen.Wer befürchtet, die Einnahme der Tabletten zu vergessen, solltedie Medikamente laut Ude dorthin legen, wo er oder sie diese aufjeden Fall sieht - zum Beispiel auf den Nachttisch oder neben dieKaffeemaschine. Auch Aufkleber auf dem Spiegel oder Notizen im Timeroder Kalender können an die Einnahme erinnern.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserpraktische Tipps, wie es leichter gelingt, bei derArzneimittel-Therapie dranzubleiben.