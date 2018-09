Tabletten mit Leitungs- statt mit Mineralwasser einnehmen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Medikamente sollten besser mit Leitungs- als mit mit Mineralwassereingenommen werden. "Mineralwasser enthält oft viel Kalzium undMagnesium, das die Aufnahme von Arzneien verschlechtern kann",erklärt der Bremer Apotheker Dr. Nils Klämbt im Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber". Auch das Kalzium in Milch beeinträchtige dieWirkung bestimmter Antibiotika. "Ob Ihres dazugehört, erfahren Sieaus der Packungsbeilage oder in Ihrer Apotheke", so Klämbt. "MeidenSie in diesem Fall zwei Stunden lang vor und nach der EinnahmeMilchprodukte sowie Mineralwasser mit viel Kalzium." Bisphosphonate -Medikamente gegen Osteoporose - sollten ebenfalls nicht mit Milchgeschluckt werden. Vorsicht gilt auch bei Grapefruitsaft.Pflanzenstoffe in der Grapefruit verzögern den Abbau vielerArzneimittel wie zum Beispiel Cholesterinsenker und verstärken soderen Wirkung. Alkohol sollte grundsätzlich nicht zur Einnahme vonArzneimitteln verwendet werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell