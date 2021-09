Tableau lädt im November Datenenthusiasten aus der ganzen Welt zu seiner Jahreskonferenz ein

Seattle (ots/PRNewswire) - Digitales Event bringt noch mehr Menschen zusammen, um die Macht der Daten zu feiernHeute hat Tableau, die weltweit führende Analyseplattform (NYSE: CRM), die Registrierung für seine jährliche Tableau Conference eröffnet, die vom 10. bis 12. November 2021 weltweit übertragen wird.Die Tableau Conference bietet die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, sich zu vernetzen, Best Practices auszutauschen und sich von führenden Datenexperten inspirieren zu lassen - in einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, Menschen mit datengestützten Erkenntnissen zu verbinden.Die Konferenz unter dem Motto "Let's All Data" zelebriert die Inklusivität und die Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen alle mit Daten versorgen, von Einzelhandelsmitarbeitern und Personalleitern bis hin zu Datenwissenschaftlern und Bildungsexperten."Die Schaffung einer Kultur, die Neugierde zelebriert und alle dazu befähigt, ein Datenexperte zu sein, ermöglicht es Unternehmen, schneller als je zuvor die genauesten Entscheidungen zu treffen. Das ist die Essenz der Tableau-Konferenz. Wenn die Mitarbeiter fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen, können Unternehmen so viel mehr erreichen", sagte Jackie Yeaney, Executive Vice President of Marketing bei Tableau.Die Tableau Conference 2021 ist die 13. jährliche Veranstaltung von Tableau, die Kunden, Partner, Mitarbeiter, Datenfans und viele mehr zusammenbringt, um etwas Neues zu lernen, sich zu vernetzen, sich inspirieren zu lassen und Spaß zu haben. Im vergangenen Jahr haben sich mehr als 150.000 Menschen für eine virtuelle Tableau-Konferenz angemeldet.Um sich für die Konferenz anzumelden, besuchen Sie https://www.tableau.com/events/conference (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3274419-1&h=3667702858&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3274419-1%26h%3D1983864633%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tableau.com%252Fevents%252Fconference%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tableau.com%252Fevents%252Fconference&a=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fevents%2Fconference).Informationen zu Tableau, ein Unternehmen von SalesforceTableau, hilft Menschen, Daten zu sehen und zu verstehen. Als weltweit führende Analyseplattform bietet Tableau visuelle Analysen mit leistungsstarker KI, Datenmanagement und Zusammenarbeit. Von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen jeder Größe nutzen Kunden auf der ganzen Welt gerne die fortschrittlichen Analysen von Tableau, um aussagekräftige, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tableau.com.Informationen zu SalesforceSalesforce, der weltweit führende CRM-Anbieter, ermöglicht Unternehmen jeder Größe und Branche die digitale Transformation und die Schaffung einer 360°-Sicht auf ihre Kunden. Weitere Informationen zu Salesforce (NYSE: CRM) finden Sie auf: www.salesforce.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/411941/TABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3274419-1&h=1699545272&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3274419-1%26h%3D841668696%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F411941%252FTABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F411941%252FTABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F411941%2FTABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpg)Pressekontakt:Tableau - PR@Tableau.comOriginal-Content von: Tableau Software, übermittelt durch news aktuell