Tableau erweitert Datenmanagementfunktionen um Tableau Catalog und führt neues Server Management-Add-on ein

Tableau-Version 2019.3 jetzt mit noch mehr Verwaltungs- undSkalierungsoptionen für unternehmensweite Tableau-BereitstellungenSeattle (ots/PRNewswire) - Tableau Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2579165-1&h=569375619&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fde-de&a=Tableau+Software), die führende Analytics-Plattform, gabheute die Erweiterung seines Data Management-Add-ons um TableauCatalog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2579165-1&h=555048206&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fde-de%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fdata-management&a=Tableau+Catalog) bekannt. Tableau Catalog umfasst mehrereneue Funktionen, die einen vollständigen Überblick über alle inTableau verwendeten Daten und somit eine erhöhte Transparenz undverbesserte Data Discovery bieten. Dadurch ist gewährleistet, dassfür Analysen immer die richtigen Daten herangezogen werden. Außerdemließ Tableau die allgemeine Verfügbarkeit des Tableau ServerManagement-Add-ons (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2579165-1&h=1072579154&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fde-de%2Fproducts%2Fadd-ons%2Fserver-management&a=Tableau+Server+Management-Add-ons)verlautbaren. Dabei handelt es sich um ein völlig neues Angebot, dasKunden bei der effizienteren Verwaltung ihrer unternehmensweitenTableau Server-Bereitstellungen unterstützt. Kunden können dieseneuen Angebote einfach ihren bestehenden Bereitstellungen hinzufügen,indem sie ein Upgrade auf Tableau 2019.3 ausführen. Die neuesteTableau-Version enthält auch Explain Data, die neue KI-gestützteFunktion für automatische Datenerkenntnisse. Weitere Informationenund einen Link zum Upgrade finden Sie unterhttps://www.tableau.com/de-de/products/new-features."Angesichts wachsender Datenvolumina und immer schnellererEntscheidungsfindungsprozesse setzt eine solide Datenkultur heutemehr denn je ein gutes Datenmanagement voraus", erläutert FrancoisAjenstat, Chief Product Officer von Tableau. "Mit Tableau 2019.3integrieren wir das Datenmanagement direkt in die Analytics-Umgebung,sodass Kunden ganz einfach alle für ihre Analysen erforderlichenDaten kuratieren und vorbereiten, die Transparenz erhöhen und dasZuvertrauen sämtlicher Mitarbeiter in ihre Daten steigern können."Tableau Catalog jetzt im Data Management-Add-on inbegriffenMit Tableau Catalog können IT-Mitarbeiter und Dateninhaber die inTableau verwendeten Daten kuratieren, den Dateneinsatz im gesamtenUnternehmen nachverfolgen und Datenanwender über Änderungen oderProbleme mit der Datenqualität benachrichtigen. Analysten können diegewünschten Daten leichter auffinden, Datenaussagen bessernachvollziehen und letztlich noch mehr als zuvor darauf vertrauen,dass bereitgestellte Erkenntnisse auf den richtigen Daten beruhen."Wir setzen Tableau überall im Unternehmen für die Analyse unsererGeschäftsdaten ein. Da zahlreiche Arbeitsmappen auf Daten aus unsererPlattform basieren, lässt sich mitunter nur schwer sagen, welcheTabellen und Felder gerade verwendet werden", so Blake Irvine,Analytic Products Manager des Data Science & Engineering-Teams beiNetflix, Inc. "Daher freuen wir uns darauf, unserem Team mit TableauCatalog eine bessere Data Discovery und eine erhöhte Transparenzhinsichtlich der Verwendung von Datenquellen, Arbeitsmappen undFeldern zu bieten. Dies gilt umso mehr, da wir derzeit an derIntegration von Tableau Catalog in unser internes System zurDatenverlaufskontrolle arbeiten."Tableaus Data Management-Add-on, das nun Tableau Catalog und PrepConductor umfasst, unterstützt Kunden bei der Verwaltung der Daten inihrer Analytics-Umgebung, sodass stets aktuelle, zuverlässige Datenals Entscheidungsgrundlage bereitstehen. Das Add-on ist für TableauServer- und Tableau Online-Kunden ab sofort verfügbar und kann direktin vorhandene Bereitstellungen integriert werden. WeitereInformationen finden Sie unterhttps://www.tableau.com/de-de/products/add-ons/data-management.Jetzt neu: Tableau Server Management-Add-on für eine effizientereSerververwaltung in noch größerem MaßstabImmer mehr Unternehmen möchten mit Tableau in bislang ungeahntemAusmaß Analytics bereitstellen und suchen deshalb nach Tools, dieihnen bei der Verwaltung großer, geschäftskritischer Bereitstellungenhelfen. Das neue Tableau Server Management-Add-on umfasst zahlreicheFunktionen, die exakt auf die besonderen Sicherheits-, Verwaltungs-und Skalierungsanforderungen großer Unternehmenskunden ausgelegtsind. Hier einige der neuen Funktionen im Überblick:- Tableau Resource Monitoring Tool: Dieses Tool bietet KundenErkenntnisse zu wesentlichen Einflussfaktoren der Integritätgroßskaliger Bereitstellungen, darunter Hardwarenutzung,VizQL-Sitzungen, Datenabfrageleistung, Auslastung vonHintergrundprozesskomponenten und vieles mehr. Administratorenkönnen Bereitstellungen so leicht im Auge behalten und je nach denspeziellen Anforderungen ihres Unternehmens präzise nachjustieren.- Tableau Content Migration Tool: Durch die Vereinfachung vonContent-Management-Abläufen erleichtert dieses Tool die visuelleVerwaltung und Planung der Content-Migration zwischen Projekten,Sites oder Tableau Server-Umgebungen, ohne dass dafür eigensSkripte geschrieben werden müssen.- Externes Repository-Hosting für eine verbesserte Skalierung: ZurOptimierung großer, auf AWS gehosteter TableauServer-Bereitstellungen haben Kunden nun die Möglichkeit, ihrTableau Server-Metadaten-Repository extern auf Amazon RDS Postgreszu hosten. Dies schafft zusätzliche Skalierungspotenziale undverbessert die Verfügbarkeit.- AWS Key Management Service-Integration: Für die Verschlüsselungruhender Datenextrakte lässt sich das Server Management-Add-onjetzt auch in AWS Key Management Service (KMS) integrieren. Damitsteht ein zentralisiertes Schlüsselverwaltungsprogramm mit höherenSicherheits- und Compliance-Standards zur Verfügung.Das Tableau Server Management-Add-on ist ab heute für TableauServer zum Preis von 3,00 $ pro Benutzer und Monat erhältlich. DasAngebot gilt nicht für Tableau Online, da mit Tableau Online SaaSbereits ein vollständiges Paket für das Skalierungs-, Leistungs- undSicherheitsmanagement zum Angebot steht. Weitere Informationen zumTableau Server Management-Add-on finden Sie unterhttps://www.tableau.com/de-de/products/add-ons/server-management.Über TableauTableau hilft Nutzern, ihre Daten sichtbar und verständlich zumachen. Mit seiner Selfservice-Analytics-Plattform erleichtertTableau Benutzern aller Kompetenzniveaus die Arbeit mit Daten.Zehntausende Kunden in aller Welt - von Einzelpersonen undgemeinnützigen Organisationen bis hin zu Behörden undFortune-500-Unternehmen - nutzen Tableau, um schnelle Erkenntnisse zugewinnen und wichtige datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.Laden Sie die kostenlose Testversion herunter und erleben Sie, wieTableau Sie unterstützen kann: www.tableau.com/de-de/products/trial.ANGEBOT FÜR TECHNOLOGIEPARTNERFür noch mehr Kundenflexibilität enthält Tableau Catalog eine neueMetadata API, mit der strategische Tableau-Technologiepartner wieAlation, Alteryx, Collibra, Google und Informatica ihreDatenkatalogangebote in Tableau einbinden und so ein reibungslosesAnwendererlebnis sicherstellen können.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/411941/TABLEAU_SOFTWARE_LOGOjpg_Logo.jpgPressekontakt:Daniel Jensendjensen@tableau.com(206) 634-5490Original-Content von: Tableau Software, übermittelt durch news aktuell