Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr imFree-TV auf auf Sky Sport News HD sowie im frei empfangbarenLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, TobiasAltschäffl (Sport Bild) und Julien Wolff (Die Welt)- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit den Sky Experte DidiHamann, Pit Gottschalk (Chefredakteur FunkeSport) und Sky ModeratorSebastian HellmannDer BVB im Höhenflug, Borussia Mönchengladbach an der Spitze derVerfolgergruppe und der FC Bayern nach den Siegen in Wolfsburg undAthen wieder im Aufwind. Die Spannung an der Spitze der Bundesligaund die erfolgreichen Auftritte der deutschen Klubs in deninternationalen Wettbewerben bieten auch an diesem Sonntag wiederreichlich Gesprächsstoff. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldetsich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD,Patrick Wasserziehr rundet mit "Sky90" den Spieltag am Sonntagabendum 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel derBundesliga ab.An diesem Sonntag dürfen sich Fußballfans auf hohen Besuch in denTalk-Sendungen von Sky freuen. Mit Sebastian Kehl und Dieter Heckingsind Vertreter der beiden Vereine zu Gast, die nach acht Spieltagenan der Spitze der Tabelle stehen und mit ihren Offensivabteilungenmaßgeblich zum Torrausch der Bundesliga beitragen, in der aktuellüber drei Tore pro Spiel fallen - in den vergangenen 30 Jahren warenes nur 2013/14 noch mehr.Dieter Hecking bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk"Los geht es am Sonntagvormittag mit Dieter Hecking. Der Trainervon Borussia Mönchengladbach hat seine Mannschaft nach einerenttäuschenden Vorsaison wieder zurück in die Spitzengruppe derBundesliga geführt. Die Fohlen-Elf steht derzeit auf Rang zwei derTabelle und konnte in acht Spielen bereits 19 Treffer erzielen. AmFreitagabend ist Dieter Hecking mit seinem Team zu Gast in Freiburg,am Sonntagvormittag steht er bei Jörg Wontorra Rede und Antwort.Außerdem ist Sky Experte Jan Aage Fjörtoft zu Gast, der seitdieser Saison im Wechsel mit Lothar Matthäus regelmäßig an der Seitevon Jörg Wontorra im Einsatz ist. Komplettiert wird die Runde vonTobias Altschäffl (Sport Bild) und Julien Wolff (Die Welt), dieschwerpunktmäßig über den FC Bayern München berichten."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.Sebastian Kehl am Sonntagabend bei "Sky90"Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen WerderBremen und Bayer Leverkusen meldet sich Moderator Patrick Wasserziehrmit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um19.55 Uhr.Zu Gast ist Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beiBorussia Dortmund. Der ehemalige Nationalspieler und BVB-Profi trugzwischen 2002 und 2015 in 274 Pflichtspielen das schwarzgelbe Trikotund feierte in dieser Zeit drei Deutsche Meisterschaften. Zum Beginndieser Saison kehrte er in der neu geschaffenen Position zu seinemEx-Klub zurück und hat seitdem noch keine Niederlage erlebt. Nach demSpiel seines Vereins gegen Hertha BSC am Samstag berichtet er amSonntagabend bei "Sky90" über seine ersten Monate in der neuen Rolle.Außerdem zu Gast sind Pit Gottschalk, Chefredakteur beiFunkeSport, und Didi Hamann, der als fester Experte an jedemBundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenenBundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.Komplettiert wird die Runde von Sky Moderator Sebastian Hellmann.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell