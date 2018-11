Die Tabellenspitze der Bundesliga am Samstagnachmittag live und exklusiv bei Sky: der BVB, Leipzig, Frankfurt, die Bayern und Hoffenheim einzeln und in der Original Sky Konferenz

Unterföhring (ots) -- Die Original Sky Konferenz am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr- Das "Krombacher Topspiel der Woche" Schalke gegen Nürnberg ab17.30 Uhr im Anschluss live- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live mit Werder Bremen inFreiburg und den Dortmund-Jägern aus Mönchengladbach gegen Hannover- "Bundesliga kompakt" mit den ausführlichen Highlights von BayerLeverkusen - VfB Stuttgart am Freitag ab 22.30 Uhr- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen livedabei seinNach der letzten Länderspielpause des Jahres 2018 startet dieBundesliga am Wochenende in die heiße Phase vor der Winterpause. Nochsechs Spieltage stehen im Kampf um die Herbstmeisterschaft in denkommenden vier Wochen auf dem Programm.Insgesamt berichtet Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag"jeweils sieben Stunden live und überträgt acht Partien des 12.Spieltags live und exklusiv. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der OriginalSky Konferenz.Der "Super Samstag" mit der Spitzengruppe der BundesligaFast die komplette Spitzengruppe der Bundesliga ist amSamstagnachmittag im Einsatz. Der Tabellenführer Borussia Dortmundmuss in Mainz ran. Mit RB Leipzig (in Wolfsburg), Eintracht Frankfurt(in Augsburg), dem FC Bayern (gegen Fortuna Düsseldorf) und der TSGHoffenheim (in Berlin) treten zudem vier der fünf Mannschaften an,die derzeit die internationalen Plätze belegen und den Anschluss andie Tabellenspitze halten wollen.Um 14.00 Uhr meldet sich Moderatorin Britta Hofmann zu denNachmittagsspielen aus dem Studio. An ihrer Seiten werden die SkyExperten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partienbesprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alleTore - Die bwin Highlight Show" analysieren.Im "Krombacher Topspiel der Woche" geht es diese Woche dann in dietieferen Tabellengefilde. Im Duell der beiden Traditionsvereine FCSchalke 04 und 1. FC Nürnberg trifft der 14. auf den 15. Während derAufsteiger aus Franken damit nach dem ersten Saisondrittel im Sollliegt, brauchen die Schalker dringend Siege, um nicht schon zurWinterpause die Hoffnungen auf das internationale Geschäft endgültigbegraben zu müssen.Der "Super Sonntag" mit Freiburg - Bremen und Mönchengladbach -HannoverKomplettiert wird der 12. Spieltag mit zwei Begegnungen am "SuperSonntag". Zunächst ist der SV Werder Bremen beim SC Freiburg zu Gastund will nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wieder an dieErgebnisse der ersten acht Spieltage anknüpfen. Danach sind dieBVB-Jäger aus Mönchengladbach dran, die Hannover 96 empfangen. DieFohlen-Elf ist das einzige Bundesliga-Team, das in dieser Saison imheimischen Stadion noch keinen Punkt abgegeben hat. Jessica Libbertzund Sky Experte Didi Hamann führen ab 14.30 Uhr durch denBundesliga-Sonntag."Bundesliga kompakt" mit Leverkusen gegen Stuttgart amFreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung der Partie von Bayer Leverkusen gegen den VfBStuttgart.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote)empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auchunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindungbei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen SkySportsbars zu sehen.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereitswährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 12. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von Bayer 04Leverkusen - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Britta Hofmann15.15 Uhr: FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 5HD15.15 Uhr: FC Augsburg - Eintracht Frankfurt auf Sky SportBundesliga 6 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Britta Hofmann17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" FC Schalke 04 - 1.FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHDModeration: Sebastian HellmannSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: SC Freiburg - SV Werder Bremen und BorussiaMönchengladbach - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 1 HDModeration: Jessica Libbertz19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD