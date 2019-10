Wolfsburg (ots) -- Weltpremiere: Tabaluga-Abenteuer erstmals auf dem Eis- 6.000 m2 große Eislauffläche und 1.100 m2 Schneewelt mitRodelberg- Idyllischer Wintermarkt mit 26 Holzbuden und ein Meer ausLichternDie Autostadt in Wolfsburg hüllt sich vom 29. November 2019 bis zum 5. Januar2020 in ein Winterkleid und wird zur "Winter Wunder Stadt" für die ganzeFamilie. Die vier als Adventskerzen beleuchteten Schornsteine des VolkswagenKraftWerks, die 6.000 Quadratmeter große Eislauffläche, die Schneewelt und vorallem eine echte Weltpremiere erwarten die Gäste in diesem Jahr. Erstmals flitztder kleine grüne Drache Tabaluga zweimal täglich über das Eis und erzählt in denjeweils 30-minütigen Shows von seinen Abenteuern. Gemeinsam von der Autostadtmit Peter Maffay und Tabaluga Enterprises entwickelt, finden die Shows imwöchentlichen Wechsel täglich um 17 und 19 Uhr auf der Eisfläche vor dem PorschePavillon statt.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Die Autostadtwird zur 'Winter Wunder Stadt': Wir laden alle Menschen aus der Region sowie dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Volkswagen Konzerns dazu ein, unsere großeWinterinszenierung zu besuchen. Die Mischung aus automobilen Highlights,traditionellem Wintermarkt und unserer Tabaluga-Eisshow sorgt für unvergesslicheStunden mit echtem Winterfeeling."Peter Maffay, der üblicherweise mit Tabaluga gemeinsam auf der Bühne steht,sagte, dass er diesmal im Publikum sitze und das Feld gerne den Eiskunstläufernüberlasse. Er sei voller Neugier und Vorfreude auf die Premiere, denn es machegarantiert großen Spaß, die ersten Tabaluga-Abenteuer auf dem Eis zu erleben.Auf der 6.000 Quadratmeter großen Eislauffläche können Gäste an ihrer eigenenPerformance feilen. Wer beim "Rittberger" oder bei der "Sitzpirouette"Hilfestellung benötigt, bekommt bei "Skate with the Stars" Tipps von den Profis.Ohne Kufen eignet sich die Eislauffläche vor dem SEAT Pavillon für spannendeWettkämpfe im Eisstockschießen. Schlittschuhe, Eislaufhilfen für Kinder undStöcke für das Eisstockschießen können vor Ort ausgeliehen werden. Einexklusives Wintervergnügen für Kinder bis 12 Jahre ist die 1.100 Quadratmetergroße Schneewelt. Den Rodelhügel hinuntersausen, Schneemänner bauen oderverschiedene Spielzeuge ausprobieren - die Möglichkeiten sind vielfältig. Einesist sicher: Welches Wetter der Winter in Norddeutschland auch bereithält, in derAutostadt ist Schnee garantiert.Auf dem weitläufigen Wintermarkt ist für das leibliche Wohl gesorgt. Hiererwartet die Gäste köstlicher Punsch, deftige Reibekuchen oder leckerePulled-Beef-Gerichte aus dem Smoker. Zünftig gefeiert werden kann im beliebtenHüttenzauber direkt an der Eisfläche. In der XXL-Hütte kommt bei heißerFeuerzangenbowle und Après-Ski-Hits Winterstimmung auf. Auch die RestaurantsAMano und Lagune werden winterlich inszeniert und sind stimmungsvolleRückzugsorte im winterlichen Trubel. Wer ein Geschenk sucht, findet auf demWintermarkt klassische Weihnachtsartikel ebenso wie moderne Accessoires undSpielsachsen.Für Spannung zu Wasser ist auch in diesem Winter gesorgt: "Mord an Bord" istinzwischen zum Kult geworden. Auf der FGS Hanseblick liest Roland Kalweit am 5.,12. und 19. Dezember jeweils um 20 Uhr mit Unterstützung von Schauspielern ein"Best of" der spannendsten Kriminalromane aus aller Welt.Für Kinder und Jugendliche gibt es darüber hinaus zwei winterlicheWorkshop-Angebote: Backspaß verspricht die "Weihnachtsbäckerei" für Teilnehmerab 8 Jahren. Die jungen Gäste backen und dekorieren gemeinsam Kekse ausMürbeteig, die sie im Anschluss mit nach Hause nehmen. Der Workshop in derKochschule im MobiVersum findet am 30. November und 1. Dezember, am 7. und 8.Dezember sowie am 14. und 15. Dezember jeweils um 11 und um 14 Uhr statt (Dauercirca zwei Stunden). Teilnehmer ab 11 Jahren können im Weihnachts-Workshop inder Werkstatt im ZeitHaus elektronische Bauteile mit LEDs auf eine Platine lötenund diese im Anschluss selbst mit einer Laufschrift programmieren. Der Workshopmit dem Titel "Xmas-Platine" wird am 30. November und 1. Dezember, am 7. und 8.Dezember sowie am 14. und 15. Dezember jeweils um 10 und um 14 Uhr (Dauer circadrei Stunden) in der Werkstatt im ZeitHaus angeboten.Für den Besuch der Eisshows und des Wintermarktes benötigen die Gäste derAutostadt eine gültige Tages- oder Jahreskarte. Das Abendticket für zehn Eurogilt von 16 bis 20 Uhr und beinhaltet einen Gutschein in Höhe von vier Euro fürdie Autostadt Restaurants oder den Wintermarkt. Die Eislauffläche und dieSchneewelt sind ohne weitere Kosten zugänglich. Tickets sind sowohl online überdie Homepage der Autostadt sowie am WelcomeDesk auf der Piazza erhältlich. DieAnmeldung für die Weihnachtsbäckerei und den Workshop "Xmas-Platine" erfolgtüber www.autostadt.de/tickets. Alle Informationen finden Sie auch im Internetunter www.autostadt.de/winter. Eindrücke aus den vergangenen Jahren finden Sieauf Instagram unter #autostadtwinter.Winter Wunder Stadt29. November 2019 bis 5. Januar 2020 (am 24. und 31. 