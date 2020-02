Tabakkontrollskala: Deutschland belegt letzten Platz / Aktionsbündnis Nichtrauchen fordert Politik zum Handeln auf

Berlin (ots) - Europa - und damit auch Deutschland - soll bis 2040 rauchfreiwerden - so die Vision der im Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR)zusammengeschlossenen Gesundheitsorganisationen, darunter auch die DeutscheKrebshilfe. Von dieser Vision ist die Bundesrepublik jedoch noch weit entfernt:Im europäischen Vergleich der Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums belegtDeutschland den letzten Platz. Dies zeigt die "Europäische Tabakkontrollskala2019", die am 20. Februar 2020 auf einer Pressekonferenz im Rahmen der "EuropeanConference on Tobacco or Health (ECToH)" vorgestellt wurde. Die ECToH findet indiesem Jahr parallel zum Deutschen Krebskongress in Berlin statt. "Der letztePlatz ist ein Armutszeugnis für uns", sagte Dr. Martina Pötschke-Langer,Vorsitzende des ABNR. "Er ist das Resultat jahrelanger politischer Untätigkeit.Damit muss jetzt endlich Schluss sein - denn schließlich geht es umMenschenleben!""Die Tabakkontrollskala ist eine Rangliste von 36 europäischen Ländern - undzwar basierend auf Maßnahmen, die sie seit 2016 zur Verringerung des Rauchens inder Bevölkerung umgesetzt haben", erklärte Luk Joossens von der Association ofEuropean Cancer Leagues (ECL) und Initiator der Tabakkontrollskala. Seit 2006quantifiziert Joossens alle drei Jahre insgesamt sechs Maßnahmen, die im Kampfgegen Tabakkonsum als wirksam eingestuft werden und daher im Rahmen einerumfassenden Tabakpräventionsstrategie eingeführt werden sollten. Dazu zählenTabaksteuererhöhungen, Rauchverbote, Aufklärungskampagnen, ein umfassendesTabakwerbeverbot, Warnhinweise auf Tabakverpackungen und Unterstützung beimRauchstopp. Deutschland bildet aktuell das Schlusslicht der Skala, wie Joossensberichtete.Forderungen des ABNR"Dieses Ergebnis ist erschreckend und tut weh", so Pötschke-Langer. "Damit wirim Europäischen Vergleich nicht den Anschluss verlieren, muss Deutschlandhandeln - und zwar jetzt!" Das ABNR und mit ihm die Deutsche Krebshilfe fordertunter anderem eine Vereinheitlichung des Nichtraucherschutzes in allenöffentlichen Räumen und Arbeitsstätten und kontinuierliche sowie spürbareSteuererhöhungen auf herkömmliche Tabakprodukte, aber auch auf Tabakerhitzer undE Zigaretten. Steuererhöhungen seien eines der wirksamsten Mittel zurTabakprävention, wenn sie mit spürbaren Preiserhöhungen einhergehen.Darüber hinaus dringt das ABNR auf ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukteund E-Zigaretten. "Deutschland ist das einzige Land in der EU, das immer nochuneingeschränkt Außenwerbung für Tabakprodukte erlaubt", konstatiertePötschke-Langer. Die CDU/CSU-Fraktion hat zwar Ende 2019 nach jahrelangerBlockade endlich ein Eckpunktepapier verabschiedet, das eine Ausweitung derWerbeverbote für Tabakprodukte und E-Zigaretten vorsieht. Einen entsprechendenmit dem Koalitionspartner abgestimmten Gesetzentwurf gibt es jedoch immer nochnicht. Das ABNR fordert nun eine schnelle Einbringung und parlamentarischeBeratung sowie kürzere Übergangsfristen und weniger Ausnahmen als imGesetzentwurf der Union vorgesehen.Prävention ist keine Privatsache"Der aktuelle Zustand ist absolut enttäuschend, vor allem für die vielenRaucher, die aus ihrer Sucht aussteigen möchten, aber zu wenig Unterstützungerhalten", kommentierte Dr. Ulrike Helbig von der Deutschen Krebshilfe.Bundesweit konsumieren derzeit immer noch fast ein Viertel der Erwachsenen undsieben Prozent der Minderjährigen Tabakprodukte. Bei Jugendlichen und jungenErwachsenen ist zudem der E-Zigarettenkonsum in den letzten Jahren starkgestiegen.Jedes Jahr sterben in Deutschland 121.000 Menschen an Erkrankungen, die durchdas Rauchen verursacht werden. Dazu zählen insbesondere Lungen- undHerz-Kreislauf-Erkrankungen sowie zahlreiche Krebsarten. Rund ein Drittel allerKrebserkrankungen gehen auf das Konto von Tabakrauch. Bei den Organen, diedirekt mit dem Rauch in Berührung kommen, wie Mundhöhle, Kehlkopf und Lunge,sind es bis zu 90 Prozent. Rauchen ist damit der größte vermeidbareKrebsrisikofaktor. Auch E Zigaretten sind gefährlich - darauf hat dieWeltgesundheitsorganisation erneut hingewiesen. Die Langzeitfolgen könnten nichtabgesehen werden.Die Deutsche Krebshilfe engagiert sich seit vielen Jahren im Kampf gegen dasRauchen. Sie fördert beispielsweise den Nichtraucherwettbewerb "Be Smart - Don'tStart" in Schulen und unterstützt Raucherinnen und Rauchern mit kostenfreienPräventionsmaterialien und persönlicher Beratung beim Rauchstopp. "Präventionist aber keine reine Privatsache. Die Politik muss die Voraussetzungen für einengesunden Lebensstil schaffen. Nur dann können wir unsere Vision von einemrauchfreien Deutschland bis 2040 erreichen", so Helbig.Andere Länder machen erfolgreiche Tabakkontrolle vorDass es auch anders geht zeigen unter anderem Slowenien, Griechenland undÖsterreich. Werbe- und Rauchverbote haben dazu geführt, dass sich diese Länderim Ranking erheblich verbessert haben: Slowenien von Platz 28 auf Platz 8;Griechenland von 31 auf 13, Österreich von 35 auf 20. Neben Großbritannien undIrland steht erstmals auch Frankreich mit an der Spitze der Tabakkontrollskala.Frankreich hat als drittes Land weltweit Einheitsverpackungen für Zigaretteneingeführt. "All diese Länder zeigen uns, dass durch politische Maßnahmen vielfür die Gesundheit der Bevölkerung erreicht werden kann. Sie haben damit eineVorbildfunktion für jene Staaten, die sich bislang kaum für das Nichtraucheneinsetzen", so Dr. Sakari Karjalainen, Präsident der ECL.Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR)Das AKTIONSBÜNDNIS NICHTRAUCHEN setzt sich seit 1992 für eine umfassendeTabakprävention in Deutschland ein. Geleitet wird dieses Engagement von dreiZielen:den Einstieg in das Rauchen zu verhindern,den Ausstieg aus dem Rauchen zu fördern,vor Passivrauchen zu schützen.Das ABNR ist dabei auf Bundes- und Länderebene sowie im internationalen Kontexttätig.Neben der Stiftung Deutsche Krebshilfe sind 14 weitere bundesweit tätigeGesundheitsorganisationen im ABNR vertreten: Der Ärztliche Arbeitskreis Rauchenund Gesundheit e. V., die Bundesärztekammer, die Bundesvereinigung Präventionund Gesundheitsförderung e.V., die Bundeszahnärztekammer, die Deutsche Akademiefür Kinder- und Jugendmedizin e.V., die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizinund Umweltmedizin e.V., die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie e.V., dieDeutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V., die DeutscheGesellschaft für Sozialmedizin und Prävention e.V., die Deutsche Hauptstelle fürSuchtfragen e.V., die Deutsche Herzstiftung e.V., die Deutsche Krebsgesellschafte.V., die Deutsche Lungenstiftung e. V. und das Deutsche Krebsforschungszentrum.