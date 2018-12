Tabakhersteller BAT zuversichtlich für Geschäftsjahr

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Tabakriese BAT erwartet für 2018 weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen liefere derzeit währungsbereinigt ein gutes Umsatz- und Ergebniswachstum, teilte der Hersteller von Pall-Mall- und Lucky-Strike-Zigaretten am Mittwoch in London mit.



Dabei geht BAT weiterhin von einem Volumenrückgang in der Tabakindustrie von rund 3,5 Prozent aus. Im schrumpfenden Umfeld gewinne BAT Marktanteile.

Negative Währungseffekte dürften den um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie allerdings mit 6 Prozent im Gesamtjahr belasten. Bereinigt um Wechselkurseffekte werde das bereinigte Ergebnis je Aktie stärker steigen als geplant. Bisher war das Management von einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Zu BAT gehören Marken wie Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall und Rothmans. Da der weltweite Zigarettenabsatz sinkt, setzt der Konzern wie die Konkurrenz auch auf neue Produkte jenseits des Tabaks, wie die elektronische Zigarette./nas/stw/jha/