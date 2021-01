Tabakgroßhändler in der Region Columbus nehmen TAAT™ in ihr Angebot auf und erweitert damit die Präsenz des Unternehmens in Ohio

Quelle: IRW Press

LAS VEGAS und VANCOUVER, JANUAR 7, 2021 – TAAT™ LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „TAAT™“) freut sich bekannt zu geben, dass zwei Tabakgroßhändler in der Region Columbus, Ohio, nun TAAT™ Original, Smooth und Menthol in ihrem aktuellen Tabakproduktangebot führen, das sie an ihre jeweiligen Kunden über den Convenience-Kanal verkaufen. Durch die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung