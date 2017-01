Tabakabsatz für Zigarren und Zigarillos laut Statistischem Bundesamt stabil (FOTO)

Bonn (ots) -Das Statistische Bundesamt hat mit seiner heutigen Pressemeldungüber den Absatz von Tabakwaren im Kalenderjahr 2016 berichtet. FürZigarren und Zigarillos wird ein leichter Anstieg von 3,2. Prozentund ein Volumen von 3,049 Mrd. Stück ausgewiesen. Der Bundesverbandder Zigarrenindustrie (BdZ), der die Interessen der mittelständischstrukturierten Hersteller, Importeure und Vertreiber von Zigarren undZigarillos vertritt, betont aber, dass es sich bei den Zahlen nur umBezüge von Steuerzeichen handelt. Die tatsächlichen Absätze vonZigarren und Zigarillos waren im zurückliegenden Kalenderjahr nachinternen Statistiken rückläufig.Bodo Mehrlein, Geschäftsführer vom Bundesverband derZigarrenindustrie (BdZ), weist darauf hin, dass sich der Absatz vonZigarren und Zigarillos in den letzten Jahren durch verschiedenefinanzpolitische Maßnahmen wie die Einführung der Mindeststeuer unddie Änderung der Produktdefinition auf ein vernünftiges Maß reduzierthat. Die Absatzzahlen aus dem Jahre 2007 haben sich mehr alshalbiert.Der BdZ betont, dass es sich bei Zigarren/Zigarillos umNischenprodukte im Tabakmarkt handelt, was sich auch in den aktuellveröffentlichten Zahlen zeigt. Herr Peter Wörmann. Vorsitzender desBdZ und selber Zigarrenhersteller in Bünde, hebt hervor:" Zigarrenund Zigarillos sind Genussartikel und werden hauptsächlich vonMännern gehobenen Alters und meist nur gelegentlich geraucht - einJugendschutzproblem liegt bei diesen Produkten also nicht vor. Ausdiesem Grunde sollte das Kulturgut Zigarre auch von weiterenstrengeren Regulierungsmaßnahmen ausgenommen werden."Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständischstrukturierten Hersteller und Importeure von Zigarren und Zigarillos.Weiter Informationen finden Sie auf www.zigarren-verband.deKontakt:Bodo Mehrlein (GF)Gotenstr. 27, 53175 BonnTelefon: +49 228 364026E-Mail: mehrlein@zigarren-verband.deOriginal-Content von: Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell