T-mobile Us: Kaufen, verkaufen oder halten?

Für die Aktie T-mobile Us stehen per 19.09.2020, 12:28 Uhr 110.72 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. T-mobile Us zählt zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir T-mobile Us einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob T-mobile Us jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der T-mobile Us verläuft aktuell bei 94,87 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 110,72 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +16,71 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 111,34 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die T-mobile Us-Aktie der aktuellen Differenz von -0,56 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: T-mobile Us erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 40,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 4,26 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +35,93 Prozent im Branchenvergleich für T-mobile Us bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,58 Prozent im letzten Jahr. T-mobile Us lag 35,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von T-mobile Us für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält T-mobile Us für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist T-mobile Us insgesamt ein "Buy"-Wert.

