T-Systems-Chef: Anteilsverkäufe nicht Ziel des Umbaus

BONN (dpa-AFX) - Der Umbau bei der Großkundentochter der Deutschen Telekom soll nach Vorstellung von T-Systems-Chef Adel Al-Saleh in erster Linie das eigene Wachstum stärken.



"Unser Ziel ist Wachstum, nicht der Verkauf von Geschäftsbereichen", sagte Al-Saleh im Interview dem "Handelsblatt" (Dienstag). Der als harter Sanierer geltende Manager will mit dem Streichen von Tausenden Stellen die seit Jahren schwächelnde IT-Tochter der Bonner wieder profitabel machen. "Wir haben einen guten Plan zur Reduktion von Kosten aufgelegt", so der US-Amerikaner. "Ein Erfolg oder ein Scheitern hängt davon ab, wie gut wir den Plan umsetzen."