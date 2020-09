T Rowe Price: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "T. Rowe Price Group Inc.":

Per 14.09.2020, 05:14 Uhr wird für die Aktie T Rowe Price am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 125.74 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir T Rowe Price auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der T Rowe Price als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu T Rowe Price vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 123,22 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 125,74 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,69 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 36,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält T Rowe Price auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. T Rowe Price weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,72 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,18 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,46 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

