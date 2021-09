T-Mobile und Twitter-Aktie: Ungewöhnliche Optionsaktivitäten?

In der CNBC-Sendung “Options Action” sprach Jon Najarian über die ungewöhnlich hohe Optionsaktivität bei T-Mobile Us Inc (NASDAQ:TMUS) am Donnerstag. Er glaubt, dass der Grund dafür das neue iPhone 13 Pro Max ist. Er erwartet, dass es die Besucherzahlen in den Geschäften und die Online-Verkäufe erhöhen wird.

Händler kaufen die September 24, $129 Calls von T-Mobile und Najarian entschied ...



