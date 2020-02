T-Mobile US: Es wird immer spannender!

Der T-Mobile US-Kurs wird am 15.02.2020, 05:06 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 96.48 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,35. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von T-Mobile US zahlt die Börse 18,35 Euro. Dies sind 76 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 77,86. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die T-Mobile US-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die T-Mobile US-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 94,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,57 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (95,14 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält T-Mobile US somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt T-Mobile US damit 16,6 Prozent über dem Durchschnitt (6,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 7,96 Prozent. T-Mobile US liegt aktuell 15,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

