T-Mobile US: Folgt jetzt der Ausbruch aus der Konsolidierung?

Es ist gerade einmal fünf Monate her, als die damaligen Fusionsverhandlungen zwischen der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Wettbewerber Sprint ergebnislos abgebrochen wurden. Damals wurde als Grund genannt, dass Sprint-Eigentümer Softbank nicht die Macht aus den Händen geben wollte. Doch scheint der Marktdruck stark genug gewesen zu sein, damit sich die Japaner es schnell anders überlegen. Denn am vergangenen Wochenende haben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.