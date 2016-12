T-Mobile US: Erfolgreiche Deutsche Telekom-Tochter!

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei der Deutsche Telekom Tochter T-Mobile US. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die T-Mobile US und deren Kurse bewegt haben, waren.

T-Mobile US wächst: Das Unternehmen ist zum drittgrößten Mobilfunkanbieter in den USA aufgestiegen, gleich hinter AT&T und Verizon. Geschickten Marketingkampagnen und der Leitung des Firmenchefs John Legere verdankt das Unternehmen ein Wachstum, das deutlich schneller ist, als das der Konkurrenz.

Überzeugende Zahlen: Umsatz, operativer Gewinn und Nettoüberschuss konnten zuletzt deutlich verbessert werden und auch technische Innovationen überzeugen. Dank T-Mobile Digits können Kunden etwa ein und dieselbe Telefonnummer auf mehreren Geräten nutzen und auch die Nutzung mehrerer Telefonnummern auf einem Gerät ist möglich.

Aktienwert: Die T-Mobile US-Aktie kann auf 1-Jahres-Sicht einen Kursgewinn auf gut 56 Prozent verzeichnen und allein seit Anfang Oktober ging es um knapp 40 Prozent nach oben.

Währenddessen performt die Bonner Muttergesellschaft eher mäßig, auch wenn die Aktie aktuell auf einem neuen 6-Monats-Hoch steht. Was an den Übernahmegerüchten zu T-Mobile US dran ist, darüber werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

