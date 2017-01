T-Mobile US: Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Liebe Leser,

die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher die Anleger von T-Mobile US. Jedoch vor Freude! Denn hier war zu lesen, dass sich das Unternehmen vom Sorgenkind zum High Flyer entwickelt hat. Mittlerweile ist es gar zum drittgrößten Mobilfunkanbieter in den USA aufgestiegen, gleich hinter den beiden Branchengrößen AT&T und Verizon. Jetzt stellt sich die Frage, ob hier noch Luft nach oben ist.

Die Erfolgsgeschichte: Dank geschickter Marketingkampagnen wächst T-Mobile unter der Leitung des Firmenchefs John Legere deutlich schneller als die Konkurrenz und natürlich wirken sich die steigenden Kundenzahlen auch positiv auf die Finanzkennzahlen aus. Sowohl Umsatz, operativer Gewinn als auch Nettoüberschuss konnten deutlich verbessert werden. Dank technischer Innovationen mit T-Mobile Digits, haben Kunden die Möglichkeit, ein und dieselbe Telefonnummer auf mehreren Geräten oder aber mehrere Telefonnummern auf einem Gerät zu nutzen.

Die Aussichten: Die Aktie des Unternehmens entwickelt sich sehr vielversprechend und auf 1-Jahres-Sicht belaufen sich die Kursgewinne auf gut 56 Prozent. Seit Anfang Oktober ging es um knapp 40 Prozent nach oben, auch angefeuert von hartnäckigen Übernahmespekulationen.

Im Gegensatz dazu lief das Jahr für die Bonner Muttergesellschaft Telekom eher mäßig und gar börsentechnisch enttäuschend. Die Entwicklung der vergangenen Wochen stimmt allerdings positiv. Inwiefern auch die Telekom von der US-Tochter profitiert wird sich wohl noch herausstellen, denn deren Zukunft sieht rosig aus. Wird es hier tatsächlich zu einer Übernahme kommen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse